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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

۹۵۰ اثر ثبت شد؛

آغاز جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی تهران از ۲۶ آبان

آغاز جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی تهران از ۲۶ آبان

اولین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۲۶ آبان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد ۹۵۰ اثر در هفت حیطه اولین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به ثبت رسید.

ثبت نام در این جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان تا ۱۰ آبان ۹۷ انجام شد و دانشجویان در ۷ بخش «تئاتر، فیلم، ادبی، موسیقی، هنرهای تجسمی، نشریات دانشجویی و گرافیک نشریات» آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه دادند.

اولین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه ۲۶ آبان ۹۷ با اکران آثار دانشجویان در حیطه فیلم به طور رسمی کار خود را آغاز می کند و در روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان، به پایان می رسد.

اکران ها و اجراهای زنده در سالن های شهید کاووسی (دانشکده پزشکی)، رازی (دانشکده داروسازی)، تالار ابن سینا (دانشکده پزشکی) و آمفی تئاتر دانشکده بهداشت برگزار و در روز یکشنبه ۲۷ آبان اجرای آثار بخش موسیقی و دوشنبه ۲۸ آبان با اجرای آثار حیطه تئاتر ادامه خواهد یافت.

نمایشگاه آثار بخش هنرهای تجسمی نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۲۹ آبان در سالن شهدای دانشکده پزشکی برگزار می شود.

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور افزایش فعالیت های فرهنگی و نیز ایجاد انگیزه برای دانشجویان شرکت کننده در جشنواره های فرهنگی سیمرغ و نشریات دانشگاهی در سطح کشور، برگزار می شود.

کد مطلب 4457187

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