وجود بیشترین تخلفات در باشگاههای بیلیارد / فعالیت یک میلیون واحد صنفی غیر مجاز در کشور

به گزارش خبنگار مهر ، مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در نشست خبری روز پنج شنبه با خبرنگاران ، از دستگیری صاحبان بیش از 50 واحد صنفی در تهران که مبادرت به سوء‌ استفاده از تصاویر موبایل کرده بودند ، خبر داد.

سردار محمد علی نجفی گفت: بحث جلوگیری و برخورد با سوء‌ استفاده‌ کنندگان از تصاویر درون موبایلها و تکثیر سی دی های منتسب به یکی از هنرپیشه‌ ها و طرح آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌ و قوه قضائیه نیز در این ارتباط برخورد شدید با افراد سودجو را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: اداره اماکن عمومی ناجا برخورد با مراکز توزیع گوشی تلفن همراه و تعمیر کنندگان این گوشی ‌ها که اقدام به پخش فیلم ‌های مبتذل می ‌کردند را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به طرح نوروزی نظارت بر اماکن عمومی گفت: طرح نوروزی نظارت بر اماکن عمومی از 15 اسفند 85 تا 20 فروردین 86 در مراکز اقامتی ، مراکز پذیرایی درون شهری و بین راهی ، حمل ونقل عمومی ، توریستی و سیاحتی سراسر کشور اجرا می‌ شود.

سردار نجفی گفت: در 10 ماهه نخست سال جاری ، 3 میلیون و 50 هزار بازدید انتظامی از اصناف و اماکن کشور صورت گرفته که این نظارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش نشان می ‌دهد.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، این نظارتها را به ترتیب اولویت شامل آموزشگاهها، مراکز توزیع محصولات فرهنگی ، البسه ، گیم نت‌ها و سایر اصناف اعلام کرد.

سردار نجفی با اعلام 535 هزار تذکر کتبی از سوی اماکن ناجا به اصناف گفت: در نتیجه این تعداد تذکر به 93 هزار تخلف رسیدگی و 18 هزار و 391 پرونده نیز تشکیل شد.

وی بیشترین آمار تخلفات مراکز ورزشی در کشور را مربوط به باشگاههای بیلیارد دانست و افزود: بعد از باشگاههای بیلیارد ، در مراکز توزیع لباس خانمها ، شاهد بیشترین تخلفات هستیم.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، برخورد با پنج شبکه گسترده غیر مجاز توزیع لباس و دستگیری بیش از 70 نفر در همین رابطه را از دیگر اقدامات اداره اماکن اعلام کرد.

وی تلاش ناجا را متمرکز بر قانونمند کردن واحدهای صنفی غیر مجاز اعلام کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون واحد صنفی غیر مجاز در کشور مشغول فعالیت هستند.

نجفی به‌ جلوگیری از فعالیت 65 هزار و 398 واحد صنفی متخلف در 10 ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این راستا به 353 هزار و 900 تماس تلفنی مردمی که از طریق پلیس 110 و مرکز 197 صورت گرفته بود ، پیگیری و رسیدگی شد.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا در خصوص اقدامات مربوط به‌ چهارشنبه آخر سال گفت که در حوزه قاچاق ، واردات ، تهیه و توزیع مواد محترقه و انفجاری اقداماتی صورت گرفته و با تمهیدات درنظر گرفته شده ، با مشکلی مواجه نخواهیم شد.