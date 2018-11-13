آغاز اردوی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ۱۸ روز قبل از شروع بازی آسیایی!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کش و قوس انتخاب کادر فنی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال برای حضور در مرحله مقدماتی انتخابی قهرمانی آسیا، سرانجام حمید شاندیزی هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

تمرینات این تیم در حالی از ۲۲ آبان آغاز شده است که تیم ایران باید روز ۱۰ آذر اولین دیدار خود را در مرحله مقدماتی آسیا برگزار کند. هرچند که باوجود میزبانی ایران در مرحله نهایی، نتیجه گیری ایران در مرحله مقدماتی چندان جدی نیست ولی اعتبار این تیم که عنوان قهرمانی آسیا را یدک می کشد، نباید حضور ایران را در این مرحله صوری جلوه بدهد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

سالار آقاپور از آذربایجان شرقی

حسین فروتن و مهدی مهدیخانی از اصفهان

مسعود یوسف از فارس

مهدی علیزاده از ایلام

علیرضا بیات از تهران

سجاد سرباز، سجاد عادلی پور، مهدی دهقان نژاد، محمد علی نیکنام، محمد مدح فریمانی

امید رستمی از خوزستان

سید بهداد شیخ احمدی و متن محمدی از کردستان

محمد جعفر گل از قم

سهند رضاپور از قزوین

رضا قنبری و عرفان حسین زاده از مازندران

مهدی زرچینی و بلال اسماعیلی از مرکزی

تیم زیر ۲۰ سال کشورمان در گروه A مرحله مقدماتی منطقه آسیای مرکزی با تیم‌های افغانستان و ترکمنستان همگروه است. ازبکستان میزبان این مسابقات است. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا هم به میزبانی تبریز در ایران برگزار می شود.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

* شنبه - ۱۰ آذر ماه

قرقیزستان - ازبکستان

ترکمنستان - ایران

* یکشنبه - ۱۱ آذر ماه

تاجیکستان - قرقیزستان

افغانستان - ترکمنستان

* دوشنبه - ۱۲ آذر ماه

ازبکستان - تاجیکستان

ایران - افغانستان