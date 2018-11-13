فرهنگ وقف در زندگی مردم ایران جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی صالحی صبح سه‌شنبه در همایش استانی یاوران وقف، گفت: فرهنگ معنوی و دینی وقف در جامعه وزندگی مردم ایران جریان دارد و اداره اوقاف تمامی کمک‌ها و همیاری شهروندان را هدفمند اعلام کرده است.

وی افزود: انجام خدمات گسترده در یک سال گذشته با اتحاد و تلاش بیش‌ازپیش نیکوکاران استان انجام‌شده است و لازم به ذکر است که به نمایندگی از تمامی یاوران ولایت، پرچم استان البرز را در حرم حضرت امام حسین (ع) برپا داشتیم و آن را سرچشمه آبرو و حفظ سنت این مردم می‌پنداریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به تأثیرات وقف در جامعه، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه شاهد کمبود اعتبارات به‌صورت جدی هستیم اما گفتنی است که وقف کمبودهای اعتباری و خلأهای جامعه را پوشش می‌دهد و سعی بر کاهش این کاستی‌ها دارد.

صالحی از افزایش سرانه ورزشی در آستان امامزادگان استان خبر داد و گفت: اداره اوقاف برای افزایش سرانه‌های ورزشی در آستان امامزادگان استان اقدام به احداث مکان‌های ورزشی کرده است که می‌توان به زمین فوتبال در آستان امامزاده طاهر (ع) و احداث استخر در محدوده آستان امامزاده محمد (ع) اشاره کرد.

وی یادآور شد: مسئولان و یاوران وقف در ترویج و تبلیغ این فرهنگ ارزشمند دست از تلاش برنمی‌دارند و هرروز برای تبلیغ این مهم و پاسخگویی به سؤالات شهروندان در آستان امامزادگان حضور پیدا می‌کند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز بابیان اینکه از اثرات وقف برگزاری کلاس‌های قرآن و تربیت ۱۰۰ حافظ قرآن است، گفت: با تلاش و همت نیکوکاران و مردم نوع‌دوست استان البرز کلاس‌های قرآنی برای علاقه‌مندان برگزار و حافظان قرآن تربیت می‌شوند.

صالحی با اشاره به اهمیت انقلاب وقفی در جامعه اسلامی، بیان کرد: در این دو سال اخیر وقف، انقلاب گسترده‌ای در جامعه برپا کرده، امیدواریم تلاش و یاری عزیزان نیکوکار بیش‌ازپیش افزایش یابد.