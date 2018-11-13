۵۴میلیارد ریال اعتبار برای توسعه جزیره هرمز تخصیص داده شد

سید مجدالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص۵۴ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۱۸۰ در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قشم خبر داد و بیان داشت: این اعتبار در فصل های ورزش و جوانان فرهنگی اجتماعی و مذهبی، بهداشت و درمان و عمرانیتوزیع شده است.

بخشدار جزیره هرمز عنوان کرد: دولت تدبیر و امید با رویکرد محرومیت زدایی حرکت می کند و در این راستا توسعه و پیشرفت و آبادنی جزیره هرمز هم در برنامه های کلان دولت قرار دارد.

حسینی با اشاره به اعتبارات جذب شده از سوی کمیته امداد امام و نگاه ویژه به مدد جویان جزیره هرمز اظهارداشت: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۸۷۵ میلیون ریال در سرفصل‌های مختلف به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد پرداخت شد.

بخشدار هرمز خاطرنشان کرد: ۲۲دستگاه کولر و یخچال با هزینه ای ۳۶۰میلیون ریال به خانوار های تحت پوشش این نهاد اهداشده است.

حسینی بیان کرد: ۲میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال برای احداث ۱۸ واحد مسکونی با مشارکت سپاه پاسداران و کمیته امداد هرمزگان پرداخت شده است.

نماینده عالی دولت در جزیره هرمز افزود: در جهت اشتغال زایی وایجاد بیش از ۱۷ فرصت شغلی در شش ماهه نخست امسال مبلغ ۲۹میلیارد ریال به مددجویان پرداخت شده است.

بخشدار هرمز با بیان اینکه کمیته امداد جزیره هرمز ۲۶۰خانوار تحت پوشش دارد، اظهارداشت: در سفر ریاست کمیته امداد کشور به این جزیره بالغ بر ۳ میلیارد ریال کمک‌معیشت به این تعداد پرداخت شد.

حسینی در ادامه با اشاره به حضور بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام در جزیره هرمز اظهارداشت: این بنیاد با نگاه توسعه و آبادانی این جزیره قدم برداشته است تا بتواند محرومیت را از چهره این جزیره بزداید.

بخشدار هرمز عنوان کرد: ۲۱۹ نفر از مدد جویان این نهاد از جزیره هرمز به زیارت عتیات و عالیات مشرف شدند که مبلغی بالغ بر ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این خصوص هزینه شده است.

این مقام مسئول در هرمز بیان داشت: سرمایه گذاری بنیاد برکت با همکاری دستگاه های و شرکت های دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی و تعاون به زودی شروع خواهد شد.

حسینی اظهارداشت: کل پروژه های محرک توسعه هرمز بالغ بر ۹۷ پروژه و طرح میباشد که در چهار مرحله اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این در حالی است که بنیاد برکت اجرای طرح توسعه‌ پایدار جزیره‌ هرمز در چارچوب الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت را با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شامل اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و پروژه‌های زیربنایی، سلامت و حمایت از اقشار محروم در دست اقدام دارد.

بخشدار هرمز بیان کرد: با توجه به نظر مثبت مقام معظم رهبری به جزیره هرمز این اقدامات موجب توسعه و آبادنی و زمینه ساز اشتغال جوانان این جزیره خواهد شد.

حسینی در پایان با تقدیر از نگاه ویژه استاندار هرمزگان وفرماندار شهرستان قشم گفت: فرماندارشهرستان قشم مجدانه پیگیر محرومیت‌زدائی از جزیره هرمز است و با همکاری مردم و مسؤولان برای رفع مشکلات این منطقه تلاش بیشتری خواهد شد.