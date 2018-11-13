به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش فلوره تیمی برگزار شد و یزدیها توانستند با قدرت تمام مدال طلای مسابقات را شکار کنند.
محمدحسین جعفری، وحید ذوالفقاری، مهران توکلی و آرش ملک ثابت اعضای تیم فلوره یزد هستند که توانستند در این رقابتها مدالهای طلا را از آن خود کنند.
شمشیربازان یزدی با برد شیرین در مقابل حریفان خود از استانهای اردبیل، همدان و تهران توانستند با اقتدار کامل، صدرنشین این رقابتها شوند.
نخستین طلای این رقابتها توسط محمدحسین جعفری در روز نخست این رقابتها کسب شد و دیگر ورزشکاران با کسب انگیزه بالا، تمام رقبای خود را از دم تیغ گذراندند.
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