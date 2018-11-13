یاور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی در سطح پادگان‌ها ۱۵۰ هزار نفر ساعت تعهد آموزش داشته‌ایم که از این میزان ۱۰۲ هزار ساعت آموزش ارائه شده است.

وی افزود: این آموزش‌ها با توجه به توافق میان اداره فنی و حرفه ای و ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی به سربازان انجام می شود.

مدیرکل فنی وحرفه‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: هزینه برگزاری کارگاه‌ها و نیز تامین مربیان بر عهده ستاد نیروهای کل ستاد کل نیروهای مسلح است و برای ارائه آموزش به تعداد تعهد شده ۴۶ مربی نیاز است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۷ کارگاه از ۴۶ کارگاه توسط مربیان برگزار شده است، گفت: در روزهای آینده نیز کادر مربیان و کارگاه‌ها تکمیل و سایر دوره‌ها نیز برگزار می‌شود.

به گفته محمدی، عمدتاً این آموزش‌ها در زمینه‌های خودرو، کامپیوتر، ساختمان، جوشکاری، آشپزی، خبازی و با توجه به ظرفیت یگان‌های نظامی و انتظامی ارائه می‌شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود آموزش های ارائه شده به سربازان بیش از ظرفیت تعهد شده باشد.