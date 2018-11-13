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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

ابراز امیدواری وزیر ورزش برای واگذاری سرخابی‎ها تا پایان سال

ابراز امیدواری وزیر ورزش برای واگذاری سرخابی‎ها تا پایان سال

مسعود سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه هیچ مشکل مالی پرسپولیس و استقلال را تهدید نمی‌کند، ابراز امیدواری کرد که روند واگذاری این دو باشگاه تا پایان سال انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مسعود سلطانی فر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان گفت: امیدواریم تا قبل از پایان سال مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بگیریم. 

وی تصریح کرد: خوشبختانه قرارداد حامی مالی استقلال و پرسپولیس تا سال ۱۳۹۹ برقرار است و هیچ مشکل مالی این دو تیم پر طرفدار را تهدید نمی کند.  

وزیر ورزش درباره پرداخت بدهی های دوباشگاه هم گفت: خوشبختانه تمام بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو باشگاه تعیین تکلیف و پرداخت شده است. در بخش بدهی های مالیاتی هم با شفافیت و طی شدن مراحل قانونی، به سرعت بدهی ها و جرائم سنگین مالیاتی برجای مانده از سو مدیریت های حداقل ۲۰ سال گذشته در حال حل و فصل شدن است. 

سلطانی فر درباره خصوصی شدن و وارد شدن این ‌دو تیم به ساز و کار واگذاری گفت: در حال برنامه ریزی هستیم و امیداریم تا پایان سال مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بگیریم. 

کد مطلب 4457230
زینب حاجی حسینی

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