به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مسعود سلطانی فر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان گفت: امیدواریم تا قبل از پایان سال مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بگیریم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه قرارداد حامی مالی استقلال و پرسپولیس تا سال ۱۳۹۹ برقرار است و هیچ مشکل مالی این دو تیم پر طرفدار را تهدید نمی کند.

وزیر ورزش درباره پرداخت بدهی های دوباشگاه هم گفت: خوشبختانه تمام بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو باشگاه تعیین تکلیف و پرداخت شده است. در بخش بدهی های مالیاتی هم با شفافیت و طی شدن مراحل قانونی، به سرعت بدهی ها و جرائم سنگین مالیاتی برجای مانده از سو مدیریت های حداقل ۲۰ سال گذشته در حال حل و فصل شدن است.

سلطانی فر درباره خصوصی شدن و وارد شدن این ‌دو تیم به ساز و کار واگذاری گفت: در حال برنامه ریزی هستیم و امیداریم تا پایان سال مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بگیریم.