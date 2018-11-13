میانجیگری ستاد مبارزه با قاچاق برای حل اختلاف وزارت صمت و گمرک

حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اختلافات وزارت صمت و گمرک در خصوص سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر ساعت جلسه با وزارت صمت و گمرک برگزار کرده ایم. در این جلسات کلیات مبحث را نهایی کردیم تا کشمکشی که بین این دو نهاد وجود دارد به یک نتیجه ای برسد.

وی افزود: در قالب این پنج جلسه برخی موارد مهم مورد توافق قرار گرفت و قرار شد در اسرع وقت با حضور روسا و معاونین وزرا برای چگونگی انجام کار و رفع ابهامات، جلسه نهایی را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مطرح شده در این جلسات به موضوع انبار بر می‌گردد، گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی ایجاد سامانه انبارها و مرکز نگهداری کالا، وزارت صنعت است. همچنین در گمرک سامانه ای تحت عنوان سامانه حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد که باید وزارت صنعت و گمرک در مورد آن باهم هماهنگ باشند.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: با جلساتی که تاکنون برگزار شده و توافقاتی که حاصل شده، این دو نهاد چند قدم به هم نزدیک شدند.