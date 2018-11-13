ضبط ۳۳۶ راس دام قاچاق در مرز دشت آزادگان خوزستان

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی با اشرافیت اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال و خروج یک گله دام از کشور آگاه و بلافاصله با در نظر گرفتن تمهیدات عملیاتی وارد عمل شدند.

وی افزود: قاچاقچیان پس از رویارویی با اقتدار مأموران زمین گیر، دو قاچاقچی دام دستگیر و تعداد ۳۳۶ راس گوسفند نیز مهار و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به پیامدهای زیانبار اقتصادی و احتمال انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام از طریق قاچاق احشام از کشورهای همسایه تصریح کرد: مرزبانان خوزستان همواره در حفظ و حراست از مرزهای جنوب غربی کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته و با هرگونه قاچاق کالا، ارز و احشام در نقاط مرزی قاطعانه برخورد می کنند.

سردار نظرپور در پایان کارشناسان ارزش دام های کشف شده را بالغ بر سه میلیارد ریال ارزیابی کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی و مستندات کافی تحویل مراجع ذیصلاح شد.