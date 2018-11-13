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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

فرمانده مرزبانی خوزستان خبر داد:

ضبط ۳۳۶ راس دام قاچاق در مرز دشت آزادگان خوزستان

ضبط ۳۳۶ راس دام قاچاق در مرز دشت آزادگان خوزستان

اهواز - فرمانده مرزبانی خوزستان از مهار و ضبط ۳۳۶ راس گوسفند قاچاق در حوزه هنگ مرزی دشت آزادگان خبر داد.

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان این فرماندهی با اشرافیت اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال و خروج یک گله دام  از کشور آگاه و بلافاصله با در نظر گرفتن تمهیدات عملیاتی وارد عمل شدند.

وی افزود: قاچاقچیان پس از رویارویی با اقتدار مأموران زمین گیر، دو قاچاقچی دام دستگیر و تعداد ۳۳۶ راس گوسفند نیز مهار و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به پیامدهای زیانبار اقتصادی و احتمال انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام از طریق قاچاق احشام از کشورهای همسایه تصریح کرد: مرزبانان خوزستان همواره در حفظ و حراست از مرزهای جنوب غربی کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته و با هرگونه قاچاق کالا، ارز و احشام در نقاط مرزی قاطعانه برخورد می کنند.

سردار نظرپور در پایان کارشناسان ارزش دام های کشف شده را بالغ بر سه میلیارد ریال ارزیابی کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی و مستندات کافی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

کد مطلب 4457236

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    نظرات

    • حسین IR ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
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      خدا قوت. شبانه روز دهها تریلر دام از لرستان قاچاق میشه خوزستان و صادر میشه.

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