پست نخست وزیری در اختیار حماس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در توافقنامه فتح و حماس که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، آمده است : پست نخست وزیری و 9 وزارتخانه دولت وحدت ملی در اختیار حماس و پست معاون نخست وزیر و شش وزارتخانه در اختیار فتح قرار خواهد گرفت.

این توافقنامه افزود : چهار پست وزارتی دولت آتی فلسطین نیز در اختیار چهار تشکل دیگر در مجلس قانونگذاری فلسطین قرار خواهد گرفت و پنح وزارتخانه از جمله داریی، کشور و امور خارجه به شخصیت های مستقل داده خواهد شد.

براساس این توافقنامه، جنش حماس وزیر مستقلی را برای تصدی پست وزارت کشور به شرط موافقت "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وی تعیین خواهد کرد.

گفتگو کنندگان توافق کردند که وزارت خارجه به "زیاد ابوعمر" از افراد مستقل و نزدیک به ابومازن و جنبش حماس و وزرات دارایی به "سلام فیاض" داده شود که به هیچ یک از این دوجنبش وابسته نیست.

براساس این توافقنامه اصولی، حماس وزارتخانه های آموزش و پرورش، اوقاف، کار، امور داخلی (شهرداریها)، جوانان و ورزش، دادگستری، ارتباطات، اقتصاد و وزیر مشاور را کسب خواهد کرد.

فتح نیز پست های وزارت بهداشت، امور اجتماعی، خدمات عمومی، ترابری، کشاورزی و اسیران را بدست خواهد گرفت.

وزارتخانه های اطلاع رسانی، زنان، گردشگری، و فرهنگ به چهار تشکل های دیگر مجلس قانونگذاری فلسطین واگذار خواهد شد و وزیران این وزراتخانه ها باید با توافق نخست وزیر انتخاب شوند.

یک منبع مسئول در حماس خاطرنشان کرد که این جبنبش هنوز نام "اسماعیل هنیه" نخست وزیر کنونی را برای تصدی پست نخست وزیری دولت آتی وحدت ملی مطرح نکرده است.