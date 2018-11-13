کارگاه آگاهی و مدیریت ریسک در سوانح شیمیایی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله جعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری کارگاه بین المللی آموزش آگاهی و مدیریت ریسک در سوانح شیمیایی، بیولوژیکی،رادیواکتیو و هسته ای در شیراز، گفت:طی سالهای اخیر اخیر موضوع برخورد با سوانح میکروبی، شیمایی، رادیو اکتیو و هسته ای یا (CBRN)مطرح شده و هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی و شناخت با مباحث مدیریت ریسک در برخورد با این حوادث به صورت بین المللی و استاندارد است.

وی افزود: واگذاری مسئولیت ها در خصوص حوادث(CBRN)بر عهده سازمان های پدافند غیر عامل دولت است و زمانی که مسئولیت واگذار می شود مدیران تصمیم ساز به دلیل شرایط ویژه ای که این نوع حوادث دارند باید با مباحث اصلی در خصوص ریسک دلیل آشنا باشند.

مدیرعامل هلال احمر فارس با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر استان به همراهی کمیته صلیب سرخ نزدیک به ۱۵ سال پروژه های مشترک در خصوص آلودگی تسلیحاتی در استان های مرزی اجرا می کنند گفت: این پروژه ها برای آموزش و آگاه سازی اهالی روستا و شهر های مرزی از این خطرات است.

جعفری از چگونگی انتخاب شدن شهر شیراز به عنوان میزبان این کارگاه اظهار داشت: طبق تعاملات صورت گرفته با سازمان امداد و نجات جمعیت مرکزی شهر شیراز به عنوان میزبان انتخاب شد.

وی با بیان این مطلب که این کارگاه برای اولین در سطح کشور با حضور معاونین امداد و نجات استان ها برگزار می‌شود، تصریح کرد: معاونین امداد و نجات استان های تهران،مرکزی،ایلام کرمانشاه،بوشهر،اصفهان از جمله شرکت کنندگان در این کارگاه است.

مدیرعامل هلال احمر فارس از حضور مدرسان بین الملی صلیب سرخ در این کارگاه خبر داد و گفت: این مدرسان از کشور لبنان و از کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند.

گفتنی است این کارگاه به مدت سه روز برگزار می شود و اختتامیه آن عصر پنج شنبه است.