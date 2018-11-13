توقیف ۳ فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آبادان

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق مأموران پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته موفق شدند سه فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را در آبراه بین المللی اروند و دهانه بهمنشیر متوقف کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده سه هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به طرز زیرکانه ای در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان در ادامه با اشاره به دستگیری سه متهم در این رابطه تصریح کرد: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ سهیلی در پایان بیان کرد: سودجویان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان خوزستان با اشرافیت اطلاعاتی و کنترل کوچکترین تحرکات با فعالیت های سودجویانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.