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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

با هدف توسعه روابط؛

اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه برگزار می شود

اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه برگزار می شود

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: اجلاس روسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه طی دو هفته آینده در تهران برگزار می شود.

جبارعلی ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این اجلاس ۱۶ نفر از روسای دانشگاه های برتر کشور روسیه حضور خواهند داشت.

وی افزود: این اجلاس در ادامه نشست های دانشگاه های ایران با کشور روسیه خواهد بود تا از این طریق بتوان ارتباط میان آنها را توسعه داد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: میزبان برگزاری این اجلاس دانشگاه تهران خواهد بود.

ذاکری خاطرنشان کرد: دانشگاه های سطح یک ایران و روسیه مراودات علمی و آموزشی مختلفی طی سال های اخیر با یکدیگر داشته اند که با برگزاری این اجلاس به دنبال تعمیق و تقویت این ارتباط هستیم.

وی عنوان کرد: در این اجلاس زمینه برای اجرایی سازی کامل توافقات دانشگاه های برتر ایران و روسیه دنبال خواهد شد.

کد مطلب 4457257

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