بررسی ایجاد رشته تحصیلی در حوزه حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گفت: وزارت علوم برای اینکه در توسعه حقوق شهروندی فعال تر عمل کند برنامه دارد.

وی افزود: وزارت علوم در آموزش و تربیت جوانانی که یک دوره از زندگی خود را در دانشگاه ها طی می کنند، برنامه دارد تا این جوانان را با آموزش هایی که دارد آماده کند تا بتوانند نقش اثرگذاری در حوزه حقوق شهروندی داشته باشند.

غلامی ادامه داد: در این زمینه می توان دو واحد اختیاری در حوزه حقوق شهروندی تعریف کرد. همچنین در فعالیت های دانشجویی، انجمن های دانشجویی، کانون های دانشجویی و یا تشکل های اجتماعی دانشجویان در حوزه حقوق شهروندی می توانند فعالیت داشته باشند.

وزیر علوم اظهار داشت: همچنین می توانیم رشته های تحصیلی و مقاطعی در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم که این موضوع در دست بررسی است.

غلامی تصریح کرد: توجه و رعایت اجرای مصوبات حقوق شهروندی جزء بحث هایی است که در گروه های نظارت و ارزیابی و در نشست ها مطرح می شود و تلاش ما این است که در مجموعه های علمی و پژوهشی خود شرایطی را فراهم کنیم تا اساتید و محققان به منابع علمی حقوق شهروندی بیشتر دسترسی پیدا کنند.

وی از دیگر کارهایی که در این زمینه در حال انجام است، به فراهم کردن منابع کتابخانه ای در حوزه شهروندی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها از خدماتی که در بخش های مختلف ارائه می دهند، به حقوق شهروندی توجه داشته باشند.

وزیر علوم اظهار داشت: وزارت علوم در توسعه و تشویق مباحث حقوق شهروندی آمادگی دارد که با وزارتخانه های مختلف، همکاری کند.

وی افزود: از سمینارهایی که در این حوزه انجام می شود وزارت علوم حمایت می کند.