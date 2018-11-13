اهدای نشان دهخدا به سه استاد دانشگاه/علوم انسانی در سیطره ترجمه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کوثری مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی و دبیر علمی جایزه کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور (نشان دهخدا) در نشستی خبری برنامه‌های مراسم پایانی چهارمین دوره از اهدای این جایزه را که مختص به انتخاب برترین تالیفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور است، تشریح کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه ثابت برای برگزاری این مراسم در موسسه انتشارات علمی و فرهنگی عنوان کرد: در این دوره از برگزاری این رویداد 933 عنوان کتاب در زمینه علوم انسانی که در سال 1396 نوشته شده است احصا شد که از این میان 575 اثر وارد داوری ما شد. این تعداد اثر شامل کتاب‌هایی بودند که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور به طور مشخص تالیف کرده بودند و مولفان باقی آثار کنار گذاشته شده عضو هیئت علمی نبودند. پس از این اتفاق 62 اثر پس از سه مرحله داوری به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا کردند و از میان آنها در نهایت 16 اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

کوثری افزود: برگزیدگان این دوره از جایزه در بخش‌های ادبیات فارسی، مدیریت و روان‌شناسی هستند و آثار شایسته تقدیر نیز در حوزه تاریخ، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فن‌آوری اطلاعات، کتابداری، مطالعات هنر و علوم قرآنی هستند. همچنین در بخش فلسفه و کلام و مطالعات انقلاب اسلامی نیز دو اثر شایسته تقدیر شناخته شده‌اند.

دبیرعلمی این جایزه ادامه داد: امسال 105 داور شامل اساتید دانشگاه‌های کشور آثار ما را داوری کردند که در مجموع 192 نوبت آثار ارزیابی شدند. از سوی دیگر گستره آثار دریافتی نیز نشان داد که توزیع مناسبی از سراسر کشور در دریافت آثار داشته‌ایم و تقریبا از تمامی دانشگاه‌های کشور نمایندگانی در جایزه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کوثری همچنین از دومین دوره اهدای نشان قلم برتر به یکی از اساتید باسابقه کشور خبر داد که به گفته او امسال از میان اساتید باسابقه در زمینه انتشار کتاب‌های علوم انسانی انتخاب شده است.

وی با تشکر از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای مشارکن در این رویداد، گفت: نهاد امسال طی حواله‌ای از آثار برگزیده جشنواره خریداری خواهد کرد و در کنار آن موسسه خانه کتاب نیز هدیه‌ای به ناشران آثار برگزیده اهدا خواهد کرد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران نیز قول داده است که در توزیع آثار برگزیده حمایت ویژه‌ای به عمل بیاورد و در کتابخانه‌های تهران دست به توزیع این آثار بزند.

مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در پاسخ به سوال مهر در این نشست خبری درباره ارزیابی دبیرخانه این جشنواره از روند تالیف و انتشار کتاب توسط اساتید دانشگاه در سال‌های اخیر نیز گفت: در جحوزه علوم انسانی ناشران بخش خصوصی حرکت ویژه‌ای را شروع کرده‌اند و حتی در برخی حوزه‌ها در حال جلو زدن از ناشران دانشگاهی هستند اما نداشتن فرصت کافی توسط اساتید باعث شده تولیدات آنها کم شود. در کنار این موضوع نشر دانشگاهی در کشور ما دوره زیستی سختی را سپری می‌کند و نیاز به بازنگری در آن به شدت دیده می‌شود. اساتید دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر و بر اساس رصد ما ناشران خصوصی را به ناشران دانشگاهی ترجیح داده‌اند و در کنار آن روند سرسام‌آور ترجمه در حال گرفتن جای تولید آثار تالیفی است. ما در جایزه دهخدا از سال 94 تا کنون از منظر جذب آثار تالیفی منتشر شده توسط اساتید دانشگاه رشد بیش از سه درصدی را شاهدیم اما به طور کل در حوزه علوم انسانی شاهد کاهش کیفیت آثار به رقم افزایش انتشار آنهاییم. من نگرانم که شاید به زودی در فضای تولیدات علوم انسانی دیگر هیچ اثری که شایسته ترجمه از فارسی به سایر زبان‌ها باشد را نبینیم و آثارمان در حد مصرف داخلی خودمان باقی بماند.

کوثری درباره میزان جوایز این دوره از مراسم اهدای نشان دهخدا نیز گفت: برگزیدگان مبلغ هشت میلیون تومان وشایستگاه تقدیر نیز جایزه 5 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین جایزه نفر برگزیده در بخش قلم زرین نیز هشت میلیون تومان خواهد بود. این فرد توسط شورای سیاستگذاری جشنواره وپ س ا بررسی آثار و خدمات فرهنگی وی انتخاب شده است.