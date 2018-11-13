به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بر اساس زمانبندی اعلام شده انتخاب شهردار تهران از بین دو گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران از ۳۰ گزینه پیشنهادی شورای شهر تهران به رأی گذاشته شد.



وی تصریح کرد: در ادامه و با رأی اعضای شورای شهر تهران، پیروز حناچی با کسب ۱۱ رای به عنوان شهردار منتخب تهران انتخاب شد و بنده بلافاصله پس از انتخاب وی به عنوان شهردار، نامه انتصاب وی را برای وزیر کشور و اسناد مربوطه ارسال کرده‌ام و امیدوارم هر چه زودتر حکم وی صادر شود.



رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در ادامه یک فوریت اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران با ۱۸ رای موافق و ۲ رای مخالف به تصویب رسید.



هاشمی تصریح کرد: در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران نامگذاری برخی از معابر و اماکن به پیشنهاد کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، ضمن اینکه این نام‌ها مورد تأیید اعضای شورای شهر تهران قرار گرفتند.



رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که افشانی شهردار فعلی تهران تا چه زمانی اجازه دارد در شهرداری بماند، گفت: در این خصوص البته ابهاماتی وجود دارد اما با توجه به نظر حقوقدانان شورای شهر تهران و البته بررسی‌های صورت گرفته، افشانی تا ۱۵ الی ۱۶ آذر می‌تواند در شهرداری تهران فعالیت خودش را ادامه دهد.



وی گفت: البته تلاش می‌شود که در یک بازه ۱۰ روزه حکم شهردار جدید تهران توسط وزیر کشور صادر شود و با توجه به توافقی که با افشانی داشته‌ایم، وی تا زمان صدور حکم در شهرداری تهران فعالیت خود را ادامه خواهد داد.



رئیس شورای شهر تهران گفت: موضوع صدور حکم شهردار تهران در جلسه هم اندیشی صبح امروز شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به صحبت‌های آقای سراج در روز گذشته و رسانه‌ها ما به این نتیجه رسیده‌ایم که انتهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۵ الی ۱۶ آذرماه است، چرا که قانون اشاره شده پس از ابلاغ رئیس جمهور ۳۱ شهریورماه ابلاغ شده است و ۱۵ روز بعد از آن قابلیت اجرا داشته است و با توجه به زمان سپری شده اجرای این قانون ۶۰ روز زمان می‌برد.



هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا استعلاماتی برای گزینه‌های نهایی شهرداری تهران (۵ نفر) گرفته شده بود یا خیر گفت: من در آن زمان اسامی ۵ گزینه تصدی شهرداری تهران را به وزارت اطلاعات برای استعلام دریافت کردم که اکنون پاسخ لازم داده نشده است که ما با توجه به زمان گذشته در انتظار پاسخ مکتوب وزارت کشور هستیم.



وی گفت: پیش بینی ما و گمانه‌زنی‌ها این است که مشکلی برای صدور حکم حناچی شهردار منتخب تهران توسط وزارت کشور نباشد اما در هر صورت باید منتظر پاسخ نهایی از سوی این وزارتخانه و صدور حکم شهردار جدید باشیم.



رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا تعداد آرای گزینه‌های شهرداری تهران در جلسه امروز تغییر کرد، بیان داشت: این موضوع بر می‌گردد به حضور نامزدهای تصدی شهرداری تهران در کمیسیون‌های شورای شهر تهران. به طوری که روز گذشته دو نامزد تصدی شهرداری تهران آقایان آخوندی و حناچی حضور پررنگی را در کمیسیون‌های شورا داشتند و اعضا نیز بحث‌های طولانی با آنها داشتند و در نهایت می‌توان گفت که علت کاهش یا افزایش آرای نامزدها به حضور آنها و پاسخ‌های داده شده در جلسه کمیسیون‌ها بر می‌گردد.



هاشمی همچنین با اشاره به انتقاد تند نایب رئیس شورای شهر تهران به احمد مسجد جامعی در جریان جلسه امروز اظهار کرد: به هیچ عنوان این کار را نمی‌پسندم و حتی در جلسه شورای شهر تهران نیز تذکر دادم. انتقاد تند آقای امینی از مسجدجامعی درباره پیشنهاد نامگذاری خیابان‌های تهران بود که آقای امینی در این جلسه عنوان کرد من برای کشور متاسفم که وزیر فرهنگ آن آقای مسجد جامعی بوده که پیشنهاد می‌دهد نام استان‌ها را بر خیابان‌ها بگذاریم. ما باید خودمان را کنترل و اختلافات را بین خودمان حل کنیم.