به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسکندری صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته جهانی کارآفرینی اظهار داشت: از سال ۲۰۰۷ کمپین جهانی کارآفرینی و اشتغال که امروز یکی از دغدغه جدی جوامع هستند آغاز بکار کرد.

وی افزود: ایران در سال ۹۲ به این کمپین جهانی پیوست و اکنون کشور ما در بین بیش از ۱۰۰ کشور رتبه ۷۴ در زمینه شاخص های اشتغال و کارآفرینی بوده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه توجه به کار آفرینی در دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی که یک دانشگاه مهارت محور است به طور جدی به این موضوع پرداخته می شود.

وی گفت تلاش می شود با تقویت بستر، ابزار، روش ها و شیوه هایی که منجر به کار آفرینی بهتر می شود.

اسکندری عنوان کرد: کار آفرینی یک اکوسیستم است و مجزا نمی‌توان تاثیرگذار بود و اگر بخواهیم به شکل علمی و اساسی کارآفرینی رو تقویت سود همه عوامل باید تلاش کنند.

وی بیان کرد: طبق مصوبه یونسکو اولویت کشورهای جهان را در زمینه آموزش های مهارتی عنوان کرده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر گفت: اشتغال‌های نوین بسیار مهم است و همانگونه که شغل‌های قدیمی را کاهش می‌دهند اما با استفاده از شیوه نوین اشتغال‌های جدیدی را زمینه سازی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در این جشنواره کیفیت آثار مهمتر از کمیت است، بیان کرد: برای تیم های دانش بنیان مهارتی تسهیلات ویژه ای داده می شود که برای تیم های برگزیده این جشنواره نیز این تسهیلات اعطاء می شود.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین با توجه به حضور سرمایه گزاران مختلف در این جشنواره امکان حمایت آنها از ایده ها و طرح های خوب نیز خواهد بود.

برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی

دبیر اجرایی جشنواره اشتغال و توسعه کارآفرینی استان بوشهر نیز در خصوص برگزاری چهارمین جشنواره اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان بوشهر اظهار داشت: این جشنواره از ۲۹ آبان ماه بمدت دو روز توسط دانشگاه علمی کاربردی بوشهر برگزار می شود.

الهه غریب زاده افزود: محور های جشنواره شامل صنعت، فرهنگ و هنر، کشاورزی و مدیریت خدمات اجتماعی و کارآفرینی است.

دبیر اجرایی جشنواره اشتغال و توسعه کارآفرینی استان بوشهر تصریح کرد: برنامه‌های اجرایی این جشنواره شامل استارت آپ، نمایشگاه آثار و ابداعات، بازدید از پروژه های عملیاتی کارآفرینی، حضور راهبران و کارآفرینان موفق ملی و بین المللی و برگزاری پنل های تخصصی، پرسش و پاسخ است.

غریب‌زاده عنوان کرد: همچنین در حاشیه این جشنواره ورکشاپ‌های آموزشی نیز تدارک دیده شده که بصورت رایگان و برای عموم آزاد است.