به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی غلامحسین سما کوش در نشست خبری ظهر سهشنبه خود با اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل کتابخانههای عمومی سمنان از وجود ۷۱ کتابخانه شهری و روستایی در این استان خبر داد و بیان کرد: ۵۲ باب کتابخانه نهادی، ۱۱ کتابخانه مشارکتی و یک باب کتابخانه عمومی مستقل مجموع کتابخانههای استان را تشکیل میدهند که رویهم ۶۰ هزار نفر عضو دارند.
وی بابیان اینکه ۶۰ هزار عضو کتابخانه در استانی که ۷۰۰هزار نفر جمعیت دارد آمار تقریباً خوبی است، افزود: حدود ۴۵۰ کتابخانه در استان و ذیل دستگاههای عمومی و اجرایی مختلف وجود دارد اما غالب آنها توانایی ثبت بهعنوان کتابخانه عمومی را ندارند چراکه کتابخانه عمومی دارای ضوابطی خاص است که اکثراً این کتابخانهها از آن بیبهره هستند.
افتتاح ۶ پروژه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان درباره پروژههای هفته کتابخوانی سال جاری نیز توضیح داد: شش پروژه عمرانی در این ایام بااعتبار نیم میلیارد تومان در سطح استان افتتاح میشود.
سما کوش افتتاح کتابخانه عمومی روستای نام نیک میامی را یکی از این طرحها دانست و تأکید کرد: این کتابخانه در هفته جاری افتتاح میشود تا تعداد کتابخانههای استان به عدد ۷۲ برسد.
وی افتتاح سه سالن مطالعه در سمنان، شهمیرزاد و گرمسار را ازجمله برنامههای هفته کتابخوانی دانست و بیان داشت: یک طرح دیگر شامل توسعه کتابخانه روستایی نردین در میامی ازجمله برنامههای عمرانی هفته کتابخوانی در استان سمنان هستند.
وجود ۴۷ کتابخانه شهری
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان در ادامه بیان کرد: دو میلیون جلد کتاب در کتابخانههای سراسر استان سمنان وجود دارد و علاقهمندان میتوانند برای مطالعه آنها به ۴۷ کتابخانه عمومی شهری و ۲۵ کتابخانه عمومی روستایی تحت پوشش این اداره کل مراجعه کنند.
سماکوش بابیان اینکه مردم استان سمنان در یکساله گذشته ۶۱۶هزار جلد کتاب امانتگرفتهاند، بیان داشت: فعالیت کتابخانهها تنها به ارائه کتاب خلاصه نمیشود و ما در ایام مختلف سال شاهد اجرای برنامههایی مانند کتابخوانی، نشست تخصصی و ... هستیم.
وی افزود: در هفته کتابخوانی نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب و رونمایی در شهرستانهای استان سمنان برگزار میشود که علاقهمندان میتوانند در این مراسم شرکت کنند.
تقدیر از کتابداران
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان بابیان اینکه تقریباً تمام کتابخانههای استان برای هفته کتابخوانی برنامههای ویژهای تدارک دیدهاند، تأکید داشت: تجلیل از کتابخوانان و کتابداران برتر استان یکی از برنامههای محوری این کتابخانهها است.
سماکوش درباره برگزاری جشنواره تقدیر از فعالان نشر نیز گفت: همایش تجلیل از مؤلفان دستگاههای اجرایی استان سمنان با حضور ۲۵ دستگاه اجرایی در هفته جاری برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود: ۲۸ نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب در کتابخانههای عمومی استان سمنان در یک ماه گذشته برگزارشده که این نشستها در هفته کتابخوانی نیز ادامهدارند.
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