تاکید دستیار رئیس جمهور بر لزوم کارآفرینی برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گفت: در آستانه دومین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم. این دومین سالگرد قبل از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و می تواند ایده های خاصی در اجرای حقوق شهروندی به ما ارائه کند تا در این زمینه برنامه هایی داشته باشیم تا از وضعیتی که بر جامعه ما حاکم است برون رفت داشته باشیم.

مولاوردی ادامه داد: اکنون شاخص های امید اجتماعی و اعتماد عمومی وضعیت مطلوبی در جامعه ندارد ما هر کدام می توانیم در ترویج سیاست ارتقا امید اجتماعی نقش خودمان را ایفا کنیم.

دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی تاکید کرد: ابتدای دولت یازدهم اولویت دستگاه ها مشخص و به تمام وزارتخانه ها ابلاغ شد یکی از این اولویت ها پیگیری امور منشور حقوق شهروندی بود.

وی ادامه داد: اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش بر مهارت افزایی گروه های هدف خود تاکید دارند و ما باید بتوانیم در حوزه کارآفرینی و توانمند کردن جوانان در زمینه اقتصادی کار اساسی در این زمینه انجام دهیم.

مولاوردی افزود: اعتبار و بودجه خاصی برای حقوق شهروندی نداریم، دستگاه ها باید در برنامه های فرهنگی که دارند این موضوع را گنجانده و به آن توجه کنند.

دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی گفت: بیش از ۲۰ لایحه در چارچوب مواد منشور حقوق شهروندی استخراج شده و برای ابلاغ به رئیس جمهور ارائه شده تا ما بتوانیم به هدف مان که گسترش گفتمان فرهنگ حقوق شهروندی است دست یابیم. ما باید حرکت هایی شروع کنیم زیرا این حوزه هم پویایی خود را دارد.

وی از برگزاری جشنواره ملی برای حقوق شهروندی خبر داد و گفت: برای این جشنواره برنامه سه ساله ای در نظر گرفته شده است که رویدادهای حوزه حقوق شهروندی را مدیریت و راهبری می کند تا این ایده همچنان زنده مانده و از خاطره ها محو نشود.