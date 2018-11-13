تیم ناجای سمنان رتبه سوم مسابقات دارت کشوری را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نثاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مسابقات کشوری دارت ناجا در گرمسار، بابیان اینکه تیم سمنان رتبه سوم کشور را به دست آورد، بیان داشت: رقابت‌های دوروزه دارت ویژه کارکنان وظیفه و پایور نیروی انتظامی در گرمسار برگزار شد که پس از دو روز رقابت تیم سمنان رتبه سوم را کسب کرد.

وی بابیان اینکه رقابت‌های کشوری دارت در گرمسار هم‌زمان با بیست و یکم آبان ماه ۹۷ برگزار شد، افزود: ۱۷ استان در این رقابت‌ها حضور داشتند.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد، تاکید کرد: تیم سمنان در بخش تیمی پس از البرز و اصفهان در جایگاه سوم ایستاد.

نثاری بیان کرد: در بخش انفرادی نفرات برتر از استان سمنان نبودند.