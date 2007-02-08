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۱۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۴۸

با حضور مهندس علی آبادی؛

11 پروژه ورزشی در دهه فجر در مازندران به بهره‌برداری می‌رسد

همزمان با نهمین روز دهه فجر، بهره برداری از پروژه های ورزشی مازندران با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی انجام می شود.

سید هادی حسینی مدیر کل تربیت بدنی مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: صبح شنبه و با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی ، زنگ تحقق انرژی هسته ای در یکی از مدارس مازندران نواخته و همزمان افتتاح 11 پروژه ورزشی دهه فجر در مازندران آغاز می شود.

سید هادی حسینی تصریح کرد: بهره برداری از سالن 3 هزار نفری برادران رنگرز، 3 هزار نفری آمل و سالن ورزشی چند منظوره ورزشی در این شهرستان، سالن چند منظوره ورزشی کله بست بابلسر و اسرم ساری و استخر سرپوشیده پل سفید با حضور مهندس علی آبادی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: برای افتتاح این پروژه ها مبلغ 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی سال 85 و کمکهای مردمی استان هزینه شد.

حسینی یاد آور شد: سال جاری بطور میانگین ماهانه دو سالن ورزشی در استان ساخته شد و به بهره برداری رسید. 

کد مطلب 445735

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