سید هادی حسینی مدیر کل تربیت بدنی مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: صبح شنبه و با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی ، زنگ تحقق انرژی هسته ای در یکی از مدارس مازندران نواخته و همزمان افتتاح 11 پروژه ورزشی دهه فجر در مازندران آغاز می شود.

سید هادی حسینی تصریح کرد: بهره برداری از سالن 3 هزار نفری برادران رنگرز، 3 هزار نفری آمل و سالن ورزشی چند منظوره ورزشی در این شهرستان، سالن چند منظوره ورزشی کله بست بابلسر و اسرم ساری و استخر سرپوشیده پل سفید با حضور مهندس علی آبادی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: برای افتتاح این پروژه ها مبلغ 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی سال 85 و کمکهای مردمی استان هزینه شد.

حسینی یاد آور شد: سال جاری بطور میانگین ماهانه دو سالن ورزشی در استان ساخته شد و به بهره برداری رسید.