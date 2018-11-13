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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

شهردار قرچک:

تمثال شهدا در معابر عمومی شهر قرچک نصب می‌شود

تمثال شهدا در معابر عمومی شهر قرچک نصب می‌شود

قرچک- شهردار قرچک از نصب تمثال شهدا در معابر عمومی شهر قرچک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سطح شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش برای شهدای گران‌قدر باید از روی ایمان، اخلاص و تقوا باشد، شهدا زنده‌ و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و باید پاسخگوی آنان باشیم.

وی بابیان اینکه نصب تصاویر مبارک شهدا در معابر موجب اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود، افزود: همه مسئولان باید از معنویات شهدا در تمام امور استفاده کنند و این مهم کار بسیار ارزشمندی بوده و قطعاً تمام شهروندان نسبت به این موضوع خرسند و قدردان خواهند بود.

شهردار قرچک اظهار داشت: با توجه به زیباسازی و شهر قرچک، تصاویر شهدای گران‌قدر دفاع مقدس و مدافع حرم به‌زودی در معابر شهر با طرح و شکل جدید نصب خواهد شد.

خرمی شریف خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درگذشته در معابر شهر تصاویر تمامی شهدا گران‌قدر نصب نشده بود و تعدادی ازقلم‌افتاده بودند تصمیم گرفتیم که سریعاً هم‌شکلی نو به تابلوها داده و تمثال تمامی شهدا نصب شود.

وی گفت: امیدواریم با این اقدام دل خانواده شهدا که به گردن ما حق ویژه‌ای دارند را شاد نماییم و بتوانم زحمات این عزیزان را ارج نهیم.

گفتنی است شهرستان قرچک ۳۷۰ شهید دفاع مقدس، مدافع حرم، نیروهای نظامی و انتظامی دارد که تقدیم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

کد مطلب 4457352

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