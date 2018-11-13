به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سطح شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش برای شهدای گران‌قدر باید از روی ایمان، اخلاص و تقوا باشد، شهدا زنده‌ و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و باید پاسخگوی آنان باشیم.

وی بابیان اینکه نصب تصاویر مبارک شهدا در معابر موجب اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود، افزود: همه مسئولان باید از معنویات شهدا در تمام امور استفاده کنند و این مهم کار بسیار ارزشمندی بوده و قطعاً تمام شهروندان نسبت به این موضوع خرسند و قدردان خواهند بود.

شهردار قرچک اظهار داشت: با توجه به زیباسازی و شهر قرچک، تصاویر شهدای گران‌قدر دفاع مقدس و مدافع حرم به‌زودی در معابر شهر با طرح و شکل جدید نصب خواهد شد.

خرمی شریف خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درگذشته در معابر شهر تصاویر تمامی شهدا گران‌قدر نصب نشده بود و تعدادی ازقلم‌افتاده بودند تصمیم گرفتیم که سریعاً هم‌شکلی نو به تابلوها داده و تمثال تمامی شهدا نصب شود.

وی گفت: امیدواریم با این اقدام دل خانواده شهدا که به گردن ما حق ویژه‌ای دارند را شاد نماییم و بتوانم زحمات این عزیزان را ارج نهیم.

گفتنی است شهرستان قرچک ۳۷۰ شهید دفاع مقدس، مدافع حرم، نیروهای نظامی و انتظامی دارد که تقدیم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.