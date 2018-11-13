به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، سریال تاریخی «جونگ میونگ» محصول ۲۰۱۵ کره جنوبی به کارگردانی سنگ هو کیم است که در ۵۰ قسمت به مدیر دوبلاژی علیرضا باشکندی برای شبکه پنج سیما دوبله شده است.

در خلاصه داستان سریال کره ای «جونگ میونگ» آمده است: «جونگ میونگ» دختری شش هفت ساله، فرزند ملکه و امپراطور بزرگ است که در کشور کوچک جوسان زندگی می کند. او طی چند دهه شاهد تغییرات سیاسی و نظامی کشور خود است و در تمام این سال ها با وجود خطرات بسیار، تلاش می کند تا کشورش را در شرایط دشوار جنگ با کشورهای دیگر و از اختلافات داخلی نجات دهد. او در این راه برادر کوچک و پدر خود را از دست می دهد و خودش نیز به سرزمین دیگری فرار می کند و مجبور می شود به عنوان کارگر معدن به سختی کار کند. اما بعد از سال ها به کشورش بازمی گردد. او همواره با برادرهای ناتنی خود که یکی بعد از دیگری بر تخت امپراطوری تکیه می زنند، همکاری و گاهی اوقات مخالفت می کند تا بتواند وطن کوچک خود را به کشوری قدرتمند تبدیل کند. جونگ میونگ به مسئول اداره اسلحه سازی به نام هونگ جو وون علاقمند شده اما ... .

صداپیشگان افسانه «جونگ میونگ» عبارتند از: محمد یار احمدی، علی جلیلی باله (امپراطور مینگ و پسر لی گوی)، نصراله مدقالچی(امپراطور)، رزیتا یاراحمدی (جونگ میونگ)، مریم رادپور (ملکه انموک)، الهام چارانی (بازرس بانوان و ملکه)، آزیتا یاراحمدی (ان سول)، سمیه موسوی (کودکی جونگ میونگ)، ژرژ پطروسی (کیم جاجوم)، سعید مقدم منش (یانگ بی)، عباس نباتی (کیم)، منوچهر زنده دل (جی چان)، امیر محمد صمصامی (جوون)، بیژن علیمحمدی (کیم ریو)، تورج مهرزادیان (گیوسان)، فاطمه برزویی (کیم گیشی)، نسرین اسنجانی (شاهزاده خانم)، علی همت مومیوند (ریپ و لی گال)، فاطمه صبا (بانو کیم)، سحر اطلسی (کودکی جوون)، متانت اسماعیلی ( کودکی این دو)، حسین بیگی (کانگ)، امیر منوچهری (لی)، علی محمد اشکبوس (پیرمرد)، رهبر نوربخش (پیشکار لی چونگ)، حسن کاخی (اوسانگ و جانگ)، سعید شیخ‌زاده (بونگ ریم)، بهروز علیمحمدی (نانگیانگ)، اسفندیار مهرتاش (مقام، پزشک و پیشکار)، علیرضا شایگان (گربوک)، شهروز ملک‌آرایی (لی گوی)، مهرداد ارمغان (جاکیونگ)، حسین سرآبادانی (این دو)، امیر حکیمی (حانوم)، ظفر گرایی (لی بک)، بابک اشکبوس (سودوک)، حمیدرضا رضایی (پزشک)، امیر بهرام کاویان‌پور (مدیر-هونگ)، علیرضا کامیابی‌پور (پیشکار)، امیرصالح کسروی (ایداچی)، نیما نکویی (افسر)، محمد بهاریان (فرمانده)، علی منصوری‌راد (کیونگ)، کوروش فهیمی (بونگ لو)، اعظم دلبری (بانو چوی)، مریم معینیان (بانو جانگ)، فاطمه حدادی ( جویونگ)، زهرا سوهانی( آشپز)، زهرا الکایی(یون)، نغمه عزیزی، فاطمه آریا بقا، شوکت قهرمانی، فاطمه مرادی و علیرضا باشکندی (گوانگهی).