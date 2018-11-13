فرهنگ وقف فراموش نشود/واقفان برای جامعه نعمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمود محمدی عراقی در همایش استانی یاوران وقف که در کرج برگزار شد، اظهار کرد: واقفان و یاوران وقف نعمت‌هایی برای جامعه محسوب می‌شوند، تلاش آن ها باید در راستا خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها باشد.

وی با توجه به ظرفیت گسترده وقف و اهمیت آن در جامعه، گفت: مسئولان و مردم با در نظر گرفتن توان، همیاری و نوع‌دوستی را فراموش نکنند و ظرفیت این امر را به‌صورت عملی و قلبی روزبه‌روز افزایش دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه وقف از انواع و آثار گوناگونی برخوردار است، افزود: این سنت الهی، دینی و بزرگ نیازمند مشارکت تمامی اقشار است و یکی از بُعدهای مهم و باارزش این امر پسندیده آثار تربیتی است که به‌جا می‌گذارد.

آیت‌الله محمدی عراقی به بیان درجات و ویژگی‌های وقف در کتاب‌ها و روایات پرداخت و گفت: آثار وقف و ویژگی‌های آن در کتاب‌های مختلف و روایات گوناگون نقل‌شده و موجود است، گفتنی است که نیکوکاران و یاوران وحی باید از طریق مطالعه این نوع کتب، آگاهی خود را برای اطلاع‌رسانی به شهروندان افزایش دهند.

وی دوره زیبایی ظاهری وقف را کوتاه تلقی کرد و گفت: قضیه وقف برخورداری از نعمتی زیبا است که ماندگار نیست و دوره آن کوتاه‌مدت است زیرا دچار زوال می‌شود و لازم است هرروزه شکر گذار وجود وقف و انواع آن باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: جامعه اسلامی باید سرشار از ایمان و تقوای الهی باشد.