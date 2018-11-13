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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

بولتون: تا جایی که بتوانیم به ایران فشار می‎آوریم!

بولتون: تا جایی که بتوانیم به ایران فشار می‎آوریم!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران، مدعی تشدید تحریم‎ها و افزایش فشار علیه این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز سه‌شنبه مدعی تشدید تحریم‌های ضدایرانی شد.

وی در این باره ادعا کرد: قصد ما این است که آنها را به شدت تحت فشار قرار دهیم. تا آنجا که جا داشته باشد به آنها فشار می‌آوریم.

وی افزود: از همان ابتدا هم هدف ما به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.

بولتون همچنین از آمادگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار دوباره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خبر داد حال آنکه دیروز مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا مدعی شد که پیونگ‌یانگ حداقل ۱۳ پایگاه موشکی خبر داد که همچنان فعال هستند.

کد مطلب 4457368
مریم خرمایی

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