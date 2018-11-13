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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

واشنگتن پست خبر داد؛

ترامپ وزیر امنیت ملی آمریکا را برکنار می‌کند

ترامپ وزیر امنیت ملی آمریکا را برکنار می‌کند

یک رسانه آمریکایی از تصمیم «دونالد ترامپ» برای برکناری وزیر امنیت ملی ایالات متحده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست به نقل از مشاوران دولت امریکا از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، برای برکناری «کریستین نیلسن» وزیر امنیت ملی، خبر داد.

به گفته این افراد، برکناری نیلسن احتمالا ظرف روزهای آینده یا نهایتا چند هفته آینده انجام می شود.

به نوشته واشنگتن پست، ترامپ قرار بود در هفته جاری به همراه نیلسن از نظامیان آمریکایی مستقر در مرزهای جنوب تگزاس دیدار کند اما این سفر را لغو و اعلام کرده که می خواهد نیلسن هر چه سریعتر از سمت خود کنار برود.

هر چند هنوز حضور ترامپ در کاخ سفید به دو سال نرسیده اما در همین مدت کوتاه افراد حاضر در کابینه و کاخ سفید تغییرات زیادی کرده اند.

کد مطلب 4457370
عبدالحمید بیاتی

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