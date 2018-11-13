ارتباط سازمان جهانی گردشگری با مرکز خصوصی و دولتی توسعه می‌ یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جیم کابال ظهر سه شنبه در نشست عمومی با اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری اظهار داشت: تمام اعضا ایدههای خود را برای دسترسی به گردشگری پایدار ارائه دهند و همچنین باید فضایی را داشته باشیم تا امور خود را به پیش ببریم و اعضای منفعل را وادار به فعالیت کنیم.
کابال عنوان کرد: فکر میکنیم که اعضای وابسته خود تولید کننده ایدههای جدید هستند و باید آن را ارائه دهند و از سویی باید به شکل جهانی با هم در ارتباط باشیم و همکاری کنیم کمااینکه کمیسیونهای منطقهای، جهانی و غیره که میتوانند کمک کننده باشند باید با ما همکاری کنند.
وی گفت: فرصت خوبی است تا سازمان جهانی گردشگری با سازمانهای خصوصی و عمومی دولتی در ارتباط باشد و جوایزی در سازمان جهانی گردشگری وجود دارد که برای اعطای جوایز منطقهای مدیر کل باید ساختار جدیدی را ترتیب دهد.
قائم مقام دبیرکل سازمان جهانی گردشگری بیان کرد: سال آینده سال ترویج آموزش خواهد بود و میخواستم بگویم که نقشه آنلاینی را طراحی میکنیم تا شما برنامه های مربوطه را آپلود کنید و این نقشه به ۶ زبان طراحی میشود و اکنون به زبان انگلیسی و عربی در حال آماده سازی است و نه تنها برنامه سازمان بلکه دانشگاههای هم میتوانند از این برنامه استفاده کنند.
کابال گفت: مایل هستیم تا برنامههای دیگری را که دانشگاههای دنیا در مورد توریسم برگزار میکنند ارائه دهیم و از همه شما دعوت میکنیم تا در جلسه بعدی مجمع که سپتامبر ۲۰۱۹ در سن پترزبوگ برگزار میشود شرکت کنید و امیدواریم اعضای وابسته بتوانند همکاری های خوبی در مورد استراتژیهای جدید با ما داشته باشند.
قائم مقام دبیرکل سازمان جهانی گردشگری عنوان کرد: در مورد سه مقصد گردشگری موجود در همدان که عضو سازمان هستند بسیار خوشحال هستیم و این اقدام را ارج می نهیم.
کابال گفت: سازمان جهانی گردشگری سه نوع سمینار بین المللی را مدیریت و برگزار می کند که یکی از آنها با همکاری یکی از دولتهای عضو برگزار میشود و ممکن است در مناطق مختلف گردش یابد.
وی افزود: سازمان جهانی گردشگری در نوع دیگر کمک کننده است و خود کشور برگزار کننده ابتکار برگزار را دارد و نوع سوم نیز به گونه دیگری است که هر سه ارزشمند است و همیشه آمادگی داریم تا به نیازهای بخش گردشگری بپردازیم.
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