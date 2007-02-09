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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱

سرپرست استانداری گلستان در گفتگو با مهر:

گام‌های بزرگی در مسیر توسعه پس از انقلاب اسلامی برداشته شد

رضا انجم شعاع گفت: اگر تاریخ انقلاب اسلامی در ایران را مرور‌ کنیم کارنامه درخشانی را در تمامی زمینه ها خواهیم دید که مهمترین اولویت نظام، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی است.

سرپرست استانداری گلستان با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : ایران پس از انقلاب گام های بزرگی در مسیر توسعه برداشته است.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: اگر تاریخ انقلاب را مرور کنیم کارنامه در خشانی را در تمامی زمینه هاخواهیم دید که مهمترین اولویت نظام توسعه مراکز علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت نهم در عرصه تلاش و سازند گی کشور افزود : دولت خدمتگزار با سرلوحه قرار دادن کار و تلاش و با شعار مهرورزی و خدمت به بندگان خدا به سمت توسعه گام برداشته است.

کد مطلب 445738

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