سرپرست استانداری گلستان با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : ایران پس از انقلاب گام های بزرگی در مسیر توسعه برداشته است.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: اگر تاریخ انقلاب را مرور کنیم کارنامه در خشانی را در تمامی زمینه هاخواهیم دید که مهمترین اولویت نظام توسعه مراکز علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت نهم در عرصه تلاش و سازند گی کشور افزود : دولت خدمتگزار با سرلوحه قرار دادن کار و تلاش و با شعار مهرورزی و خدمت به بندگان خدا به سمت توسعه گام برداشته است.