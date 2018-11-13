عدم تغییر شروط انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها درباره محدودیت هایی که در دانشگاه ها ایجاد شده است گفت: آنچه که در دانشگاه ها مقداری ممکن است محدودیت ایجاد شده باشد در بحث خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی است که خوشبختانه با رویکردهایی که کشورهای اروپایی و کشورهایی چون چین و سایر کشورها دارند امیدواریم آثار منفی که متصور می شد، ایجاد نشود.

وی افزود: از طریق تأمین منابع مالی به لحاظ اختلافات ارزی که وجود دارد در حال عادی سازی این روال هستیم که بتوانیم امکانات و تجهیزات را تهیه کنیم تا فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها آسیب نبیند.

وزیر علوم با اشاره به تفاهم نامه وزارت علوم و دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: این تفاهم نامه امروز تنظیم و امضاء شد تا ما پشتیبانی های دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی را در دانشگاه ها داشته باشیم.

غلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتقال دانشجویان ایرانی به داخل به دلیل مشکلات ارزی و اینکه این موضوع به نوعی دور زدن کنکور است، تصریح کرد: آئین نامه انتقال دانشجویان خارجی به داخل از قبل بوده و براساس این آئین نامه، هر دانشجو در هر مقطعی به ویژه تحصیلات تکمیلی می توند به دانشگاه های داخل منتقل شود و اکنون نیز همان آئین نامه در حال اجرا است.

وی گفت: ما برای تسهیل در بازگشت دانشجویانی که در خارج از کشور به دلیل محدودیت های ارزی دچار مشکل شده بودند، صرفاً مدت زمانی را که در خارج بوده اند را یک ترم کاهش داده ایم.

وزیر علوم افزود: قبلا اگر اعلام کرده بودیم دانشجویان باید یکسال تحصیل کنند تا بازگردند آن را به یک ترم تغییر دادیم و تغییری در شروط آئین نامه انتقال به وجود نیامده است. این دانشجویان براساس مدارک تحصیلی که به دانشگاه ها ارائه می دهند، پذیرش می شوند و پذیرنده اصلی دانشگاه ها هستند و وزارت علوم آن را به دانشگاه ها تحمیل نمی کند.

در پایان این نشست، تفاهم نامه ای در حوزه حقوق شهروندی بین وزیر علوم و شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی برای پشتیبانی بیشتر از دانشگاه ها در حوزه شهروندی منعقد شد.