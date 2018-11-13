فقر آهن در ساکنان خراسان رضوی کمتر از ۸ درصد است

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا اباصلتی ظهر سه شنبه در نشست بهبود تغذیه در مشهد اظهار کرد:خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در مصرف روغن دارد و این در حالی است که سرانه مصرف روزانه میوه در استان ۱۲ درصد و مصرف سبزی ۳۰ درصد است.

وی افزود: تبلیغات نادرست و ارائه اطلاعات غلط از سوی افراد سود جو در حوزه تغذیه سلامت مردم را نشانه گرفته است و باید رسانه های گروهی در این زمینه به شکل فعالانه عمل کنند و اطلاعات مردم را افزایش دهند.

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: طرح مکمل یاری ویتامین دی و آهن در مدارس زیر پوشش استان و غنی سازی آرد اجرایی شده است وبا اجرای این برنامه ها میزان فقر آهن در استان کاهش یافت و به کمتر از ۸ درصد رسید اما به طور ناگهانی ایجاد موج تبلیغات نادرست در زمینه مضرات استفاده از مکمل ها در بسیاری از مردم و یا گروه های هدف متوقف می شود که برای مقابله با این مشکل باید فرهنگ سازی کرد و اطلاعات سلامتی مردم را افزایش داد.

اباصلتی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده ۵۶ درصد از مردم دچار چاقی و اضافه وزن هستند که با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود شاخص های سلامتی شامل چاقی، کوتاه قدی ،افزایش مصرف میوه و سبزی و کاهش نمک و چربی ارتقاء یابد.

وی گفت:میزان کالری مصرفی مردم بالاست به همین دلیل چاقی در بین مردم فراگیر شده است در تلاش هستیم تا با آموزش تغذیه سالم، مشکلات چاقی را کاهش دهیم.