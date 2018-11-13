  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

مدیر گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

فقر آهن در ساکنان خراسان رضوی کمتر از ۸ درصد است

فقر آهن در ساکنان خراسان رضوی کمتر از ۸ درصد است

مشهد- مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: میزان فقر آهن در ساکنان خراسان رضوی کمتر از ۸ درصد است.

به گزارش خبرنگارمهر، زهرا اباصلتی ظهر سه شنبه در نشست بهبود تغذیه در مشهد اظهار کرد:خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در مصرف روغن دارد و این در حالی است که سرانه مصرف روزانه میوه در استان ۱۲ درصد و مصرف سبزی ۳۰ درصد است.

وی افزود: تبلیغات نادرست و ارائه اطلاعات غلط از سوی افراد سود جو در حوزه تغذیه سلامت مردم را نشانه گرفته است و باید رسانه های گروهی در این زمینه به شکل فعالانه عمل کنند و اطلاعات مردم را افزایش دهند.

مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: طرح مکمل یاری ویتامین دی و آهن در مدارس زیر پوشش استان و غنی سازی آرد اجرایی شده است وبا اجرای این برنامه ها میزان  فقر آهن در استان کاهش یافت و به کمتر از ۸ درصد رسید اما به طور ناگهانی ایجاد موج تبلیغات نادرست در زمینه مضرات استفاده از مکمل ها در بسیاری از مردم و یا گروه های هدف متوقف می شود که برای مقابله با این مشکل باید فرهنگ سازی کرد و اطلاعات سلامتی مردم را افزایش داد.

اباصلتی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده ۵۶ درصد از مردم دچار چاقی و اضافه وزن هستند که با برنامه ریزی های انجام شده  تلاش می شود شاخص های سلامتی شامل چاقی، کوتاه قدی ،افزایش مصرف میوه و سبزی و کاهش نمک و چربی ارتقاء یابد.

وی گفت:میزان کالری مصرفی مردم بالاست به همین دلیل چاقی در بین مردم فراگیر شده است در تلاش هستیم تا با آموزش تغذیه سالم، مشکلات چاقی را کاهش دهیم.

کد مطلب 4457383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها