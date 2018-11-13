طراحی سیستم الکتریکی جهت تصفیه فاضلاب دباغی چرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه مواد و انرژی، دکتر الهام داورپناه مجری طرح «سیستم انعقاد الکتریکی جهت پیش ‏تصفیه فاضلاب صنعت دباغی چرم» گفت: تحقیق حاضر به منظور ارائه راهکاری جهت حل مشکلات محیط زیستی ناشی از فاضلاب صنعت دباغی صورت گرفت.

وی افزود: به عنوان پایلوت تحقیق، پکیج ساخته شده در تیرماه ۱۳۹۷ در محل یکی از کارخانجات دباغی نصب شد و با موفقیت در حال کار است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: مقادیر بسیار بالایی از آب طی فرآیند تولید چرم مصرف می‌شود و حدود ۹۰ درصد از این آب مصرفی به‌صورت فاضلاب تخلیه می‌شود که آلودگی بالایی را تولید می کند.

وی افزود: بدلیل عدم تعبیه سیستم پیش ‏تصفیه در واحدهای دباغی چرمشهرها، بار آلودگی بالایی بر تصفیه خانه مرکزی تحمیل می شود و خروجی به استانداردهای مجاز تخلیه نمی رسد. بنابراین احداث سیستم پیش تصفیه برای واحدهای مستقر در چرمشهر الزامی است، چرا که اگر پیش ‏تصفیه به درستی انجام نشود تصفیه خانه مرکزی بازدهی مناسبی نخواهد داشت.

این پژوهشگر با بیان اینکه این سیستم بر اساس فرایند انعقاد الکتریکی کار می کند و امروزه تکنولوژی نوینی در اروپا و آمریکا به حساب می آید، گفت: این سیستم توانسته فاضلاب دباغی را تا ۷۰ درصد حذف کند.

وی همچنین کاربرد این سیستم در پیش تصفیه فاضلاب را در صنایعی دیگر نظیر رنگرزی، دامپروری، کاغذسازی، تولید روغن نباتی، تولید مواد شوینده، کارواش دانست و افزود: این سیستم جهت پیش‏ تصفیه در تصفیه‏ خانه های آب شهری به‏ منظور حذف کدورات کاربرد دارد.