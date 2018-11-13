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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

۳۳ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان همکاری می کنند

۳۳ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان همکاری می کنند

یاسوج- مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۳ وکیل نیکوکار در راستای مشاوره برای مسائل حقوقی با کمیته امداد استان همکاری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مددجویان در صورت وجود دعاوی قضایی و مشکلات حقوقی، از سوی این نهاد به کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

وی بیان داشت: این امر بر اساس تفاهم‌نامه کمیته امداد با کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه انجام می شود.

محبی با بیان اینکه در سال جاری ۱۴۰ مورد خدمات مشاوره‌ای حقوقی در خصوص مسائل خانوادگی مددجویان انجام شده است، گفت: مسائل مددجویان در این راستا مسائل حقوقی مربوط به نگهداری طفل، پرداخت نفقه اولاد، مهریه، نفقه زوجه، حضانت  فرزندان و الزام به تمکین زوجه بوده است.

وی اظهار داشت: مددجویان می توانند مسائل مختلفی همچون مشاوره، دادخواست، شکوائیه، تنظیم لایحه و ... را با وکلای این نهاد مطرح کنند.

کد مطلب 4457402

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