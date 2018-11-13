برگزاری نمایشگاه دریایی با حضور ۱۸ شرکت خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرزبان در نشست خبری تشریح برنامه های نمایشگاه دریایی گفت: این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه در جزیره کیش برگزار شده که از امسال این نمایشگاه به صورت هماهنگ و یکپارچه میان همه ارگان های دریایی و به صورت یکجا برگزار خواهد شد.

وی هدف برگزاری این نمایشگاه را اشاعه فرهنگ دریایی در کشور خواند و گفت: همچنین نمایشگاه دریایی محل تعامل و دیدار شرکت ها، نهادها و دستگاه های دریایی برای رسیدن به توافقات جدید است.

وی با اشاره به حضور ۴۵ ارگان در دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی افزود: ارگان هایی همچون شرکت ملی نفتکش، تایدواتر، صدرا، نیروهای دریایی سپاه و ارتش، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات، شورای عالی صنایع دریایی و... به عنوان اصلی ترین نهادهای دریایی کشور در نمایشگاه حاضر بوده که در مجموع ۲۳۰ شرکت دولتی و خصوصی در کنار ۱۸ شرکت خارجی از کشورهایی چون هلند، فرانسه، آلمان، یونان، چین، عمان، تایوان و... حضور خواهند داشت.

دبیر هماهنگی ارگان های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این نمایشگاه ظرفیت های جدیدی در صنعت حمل و نقل دریایی شامل افزایش بار و مسافر دریایی در بنادر کشور، توسعه و تجهیز ناوگان دریایی، ساخت انواع شناورهای باری و مسافری اعم از کانتینری، فله بر، تفریحی، جنرال کارگو، لندیک کرافت و...، تولید تجهیزات بندری، ساخت و بهره برداری از تاسیسات فراساحلی، گردشگری دریایی، شیلات و آبزیان، سوخت رسانی به کشتی ها و بانکرینگ، کشتیرانی، لایروبی بنادر و آبراه ها، هدایت کشتی ها، آموزش و تحقیقات، خدمات مشاوره مهندسی دریایی، کنوانسیون های بین المللی، موسسات رده بندی، بیمه حمل و نقل دریایی و... را فراهم خواهد کرد.

به گفته مرزبان برگزاری این نمایشگاه می تواند به کشورهای منطقه و دیگر کشورها و شرکت های مایل به همکاری نشان دهد که تحریم های اخیر نمی تواند اثری بر فعالیت صنایع دریایی ایران داشته باشد.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی افزود: شورای مدیران ارشد ارگان های دریایی شامل ۱۵ ارگان اصلی دریایی کشور به ریاست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بهمن ماه سال گذشته با بررسی تعدد نمایشگاه های دریایی در کیش، تهران، انزلی و دیگر شهرها به این نتیجه رسید که با توجه به هزینه بالا و خروجی کم این نمایشگاه، یک نمایشگاه واحد ریایی به طور سالانه برگزار شود به همین منظور از امسال این نمایشگاه به صورت یکپارچه و با تصویب شورای هماهنگی ارگان های دریایی در جزیره کیش به صورت سالانه برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه برای مواجه نشدن با تحریم های آمریکا در زمینه حمل و نقل دریایی ایران گفت: تمهیداتی برای این منظور در نظر گرفته شده است که از این جمله قرار است پاسپورت شرکت کنندگان خارجی حاضر در این نمایشگاه مهر ورود به ایران نخورد. ضمن اینکه این نمایشگاه در جزیره کیش برگزار می شود که با توجه به منطقه آزاد بودن آن، نیاز به دریافت ویزا برای شرکت کنندگان غیرایرانی نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه تحریم های جدید آمریکا در زمینه حمل و نقل دریایی ایران را اتحادیه اروپا و دیگر کشورها نپذیرفته اند، عمدتاً شرکت هایی در این نمایشگاه حاضر می شوند که تبادلات دریایی با آمریکا ندارند.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت سرنشینان کشتی نازمهر و درگذشت تعدادی از دریانوردان این کشتی که حامل غلات از قزاقستان به بندر باکو بود، گفت: مسمومیت سرنشینان و دریانوردان کشتی نازمهر عمدی نبود. تیم تحقیقات سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در حال بررسی وضعیت رخ داده در کشتی نازمهر است که به محض نهایی شدن این گزارش اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته مرزبان: در هنگام سانحه سانچی نیز برخی رسانه ها اعلام کردند که این اتفاق عمدی بوده است اما بررسی ها نشان داد که هیچ عمدی در کار نبوده همچنین بر اساس آمار ۷۰ درصد سوانح دریانوردی جهان به خاطر سهل انگاری دریانوردان و خطای انسانی رخ می دهد.

دبیر هماهنگی ارگان های دریایی سازمان بنادر در خصوص وجود هماهنگی میان این سازمان با نهادهای نظامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با نیروهای دریایی سپاه ارتش هماهنگی کامل دارد و هیچ مشکلی از این نظر میان این دستگاه ها دیده نمی شود.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی درباره بیکاری احتمالی دریانوردان ایرانی در اثر تحریم ها گفت: در تحریم های گذشته شاهد تغییر گسترده دریانوردان نبودیم و این موضوع به یک چالش جدی تبدیل نشد. به خصوص که بخش زیادی از دریانوردان ایرانی در شناورهای دو شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و این دو شرکت اجازه تعدیل نیرو را ندادند.

وی اظهار امیدواری کرد: در این دوره از تحریم ها نیز این موضوع اتفاق نیفتد و افزود تاکنون گزارشی از تعدیل دریانوردان ایرانی در شرکت های ایرانی دریافت نکرده ایم.

مرزبان ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه آمار دقیقی از فعالیت دریانوردان ایرانی بر روی کشتی های خارجی نداریم، اما گزارشی هم در خصوص اخراج دریانوردان ایرانی فعال در کشتی های خارجی به خاطر تحریم ها دریافت نکرده ایم. هرچند که تاکنون برخی از دریانوردان ایرانی شاغل در کشتی های خارجی برای امکان تردد در سایر کشورها تابعیت آمریکا، انگلیس و کانادا را دریافت کنند.