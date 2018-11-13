ضرورت توزیع گوشت مرغ منجمد به شکل روزانه در استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان، با انتقاد از عملکرد شرکت پشیبانی دام در تامین گوشت منجمد مرغ بازار استان، دانشگاه، اداره زندان و مراکز آموزشی شبانه روزی، افزود: ما در این راستا به شکل متعدد نامه نگاری کرده ایم که تامین گوشت منجمد اداره زندان ها و دانشگاه به شکل روزانه محقق شود و پاسخ مطلوبی به این مهم داده نشده است.

گوهرگانی با بیان اینکه متولیان از ذخیره سازی ۱۸۵ تنی گوشت مرغ منجمد خبر می دهند و از طرفی توزیعی در این بخش انجام نشده است، ابراز داشت: شرکت پشیبانی دام موظف است که توزیع روزانه گوشت منجمد را داشته باشد.

وی افزود: سیاست گذاری دولت بر توزیع روزانه با پوشش تنظیم بازار است و باید تامین نیاز جامعه هدف هرچه سریعتر اجرایی شود.

معاون اقتصادی استاندار خواستار نظارت بازرسین صنعت و معدت و تعزیرات حکومتی بر نحوه عملکرد توزیعی شرکت پشیبانی دام شد و گفت: باید پوشش تامینی مناسب گوشت مرغ منجمد با قیمت خریداری شده توسط شرکت را داشته باشیم.

گوهرگانی با اشاره به تنظیم بازار در حوزه لاستیک های سبک و سنگین، اظهار داشت: توریع لاستیک با پوشش تمام نقاط استان و مشخص شدن مراکز توزیع با اطلاع رسانی مناسب در بخش لاستیک با توزیع دولتی ضروری است.

گوهرگانی همچنین در ابتدای جلسه با انتقاد از عدم حضور برخی از مدیران دستگاه ها و تاخیر در برگزاری جلسه، بر حضور مدیران دستگاه های متولی و نظم در برگزاری جلسات تاکید کرد.