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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

برپایی کارگاهی آموزشی برای یافتن راه‌های ورود به بازار جهانی کتاب

برپایی کارگاهی آموزشی برای یافتن راه‌های ورود به بازار جهانی کتاب

کارگاه آموزشی با موضوع «راه‌های ورود به بازار جهانی کتاب»، دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه با حضور اهالی نشر و قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران، بیان کرد: با توجه به در پیش بودن بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف آشنایی ناشران، نویسندگان، مترجمان و علاقه‌مندان با نحوه عرضه اثر و فروش رایت به ناشران خارجی، دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازارهای جهانی (گرنت) در نظر دارد، کارگاه آموزشی با موضوع «راه‌های ورود به بازار جهانی کتاب» را برگزار کند.

علی فریدونی افزود: این کارگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود. ناشران برای حضور در این کارگاه تا ۲۶ آبان‌ماه می‌توانند نسبت به معرفی نمایندگان خود (حداکثر ۳ نفر) اقدام کنند. به شرکت‌کنندگان در این کارگاه، از طرف دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران، گواهینامه شرکت در دوره اهدا خواهد شد.

کد مطلب 4457418

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