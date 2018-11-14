به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران، بیان کرد: با توجه به در پیش بودن بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف آشنایی ناشران، نویسندگان، مترجمان و علاقه‌مندان با نحوه عرضه اثر و فروش رایت به ناشران خارجی، دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازارهای جهانی (گرنت) در نظر دارد، کارگاه آموزشی با موضوع «راه‌های ورود به بازار جهانی کتاب» را برگزار کند.

علی فریدونی افزود: این کارگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود. ناشران برای حضور در این کارگاه تا ۲۶ آبان‌ماه می‌توانند نسبت به معرفی نمایندگان خود (حداکثر ۳ نفر) اقدام کنند. به شرکت‌کنندگان در این کارگاه، از طرف دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران، گواهینامه شرکت در دوره اهدا خواهد شد.