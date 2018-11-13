صادرات از گمرکات استان بوشهر ۱۸ درصد افزایش یافت/ کاهش واردات

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازیار ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۷ میلیون و ۷۰۳ هزار تن کالا به ارزش حدود هشت میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

ناظر گمرکات استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت میزان صادرات هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۸ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بازیار اضافه کرد: از این میزان صادرات حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۷ هزار تن کالا به ارزش حدود پنج میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار به کالاهای غیر نفتی اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هشت درصد و از نظر ارزش ۴۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، جکت و متعلقات آن، کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوازم حفاری، بادنجان و کدو و سنگ گچ و گچ بنایی بوده و این کالاها به کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، مناطق ویژه، ژاپن، اندونزی، تایلند، کویت و مالزی صادر شده است.

ناظر گمرکات استان بوشهر در خصوص واردات بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری حدود ۳۸۴ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۹۵ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۴ و از نظر ارزشی ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی در خصوص نوع کالاهای وارداتی گفت: عمده کالاهای وارداتی از گمرکات استان شامل لوازم و تجهیزات نیروگاهی، موز، کره حیوانی، اجزا و قطعات خودروی سواری، اجزا و قطعات موتورسیکلت، لاستیک خودروی سواری، تجهیزات کارخانه، برنج، چای سیاه و خودروی سواری بوده که مبدا آن کشورهای چین، روسیه، فیلیپین، نیوزیلند، امارات متحده عربی، هند، اکوادور، کره جنوبی، سوئد و ژاپن هستند.