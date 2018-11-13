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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تأکید کرد:

بهره گیری از هنر و فرهنگ برای مقابله با اسلام هراسی

بهره گیری از هنر و فرهنگ برای مقابله با اسلام هراسی

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی دارد اسلام هراسی را در بین جوامع ایجاد کند با بهره گیری از مفاهیم هنری می‌توانیم در برابر آن ایستادگی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر عادله کشمیری، ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره ملی پویانمایی رضوی استان گلستان که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزارشد، اظهار کرد: پویانمایی مدیون افتخارات گذشته ایرانیان بوده و سفال شهر سوخته بیانگر اصالت تاریخی آن است.

وی افزود: آثار پویا نمایی با ارائه اشکال مختلف امروز بسیار مورد استقبال عموم اهالی سینما و هنر قرار گرفته است و دامنه محتوایی وسیعی را برای آن ارائه می دهند.

کشمیری ادامه داد: باید هنرمندان ایرانی در این بازار جهانی شرکت کرده و صنایع فرهنگی خود را به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: این حرفه صرفاً یک محصول اقتصادی و مادی نیست بلکه مسائل خاص فرهنگی  را به دنبال دارد.

کشمیری با اشاره به تأثیر سینما و پویانمایی در شکل گیری شخصیت در سنین خردسالی تصریح کرد: طبق گفته علما اگر قرار بود پیامبری در این عصر ظهور کند قطعاً معجزه وی سینما می بود.

وی افزود: فرهنگ ایرانی سرشار از نمایه‌های ارزشمندی است که می‌تواند به عنوان یک معدن فاخر مورد توجه قرار گیرد.

کشمیری گفت: وجود بارگاه امام هشتم (ع) و سیره رسول می تواند دستمایه ای باشد تا به شکل گیری آثار فاخر در زمینه پویا نمایی بینجامد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار کرد: در شرایطی که استکبار جهانی سعی دارد اسلام هراسی را در بین مردم ایجاد کند با بهره گیری از این مفاهیم معنوی می‌توانیم در برابر آن ایستادگی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هنر زبان امروز جهان برای گفتگوی ملت ها است و ما با توجه به بهترین الگوی خود که سیره رسول اکرم (ص)  است می توانیم این رسالت  را انجام دهیم.

کد مطلب 4457432

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