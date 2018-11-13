خدمات رسانی به زائران اربعین جهاد مکتبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با دست اندرکاران موکب بهداشت و درمانی خراسان جنوبی در شهر کاظمین اظهار داشت: خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی نه تنها خدمت رسانی و زیارت بوده بلکه یک جهاد مکتبی است.

وی بیان کرد: این حرکت در مقابل هر تفکری که سمبل آن غرب است، یک جهاد مکتبی محسوب می شود تا مردم دنیا ببینند و انتخاب کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه این میدان برای همه باز است، عنوان داشت: در هیچ مکتب و هیچ کجای دنیا شخصیتی همانند امام حسین(ع) وجود ندارد، دنیا اگر می تواند یک فردی همانند ایشان بیاورد.

عبادی با اشاره به اینکه بعد از یک هزار و ۴۰۰ سال امام حسین(ع) همه مذاهب و مکاتب از سراسر دنیا را دور خود جمع کرده است، افزود: امام حسین(ع) برای همه دنیا و همه انسان ها است.

وی با بیان اینکه امروز اربعین یک استثناء است، بیان داشت: این معجزه ای بوده که پیغمبر به آن بشارت داده و امروز ظهور پیدا کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه امام حسین (ع) مال انسانیت است، افزود: تا این مکتب پیاده نشود هیچ جای دنیا درست نمی شود چراکه آن ها راه ظلم، و بی عدالتی و دشمنی می روند.

عبادی اضافه کرد: تنها مکتبی که راه عدل می رود مکتباهل بیت بوده و امام حسین (ع) سمبل آن است.

وی خطاب به دست اندرکاران موکب های پذیرایی از زائران اربعین حسینی گفت: شما که توفیق خدمت رسانی به زائران پیدا می کنید کار بسیار ارزشمندی است که باید قدردان آن باشید.