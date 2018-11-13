به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرزبانی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کنگاور پس از دریافت خبری مبنی بر اینکه شخصی قصد عبور با یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق از حوزه شهرستان را دارد، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده موفق به شناسایی و توقیف خودرو حامل بار قاچاق شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: در بازرسی از کامیون، ۱۱۰ حلقه لاستیک قاچاق مربوط به خودرو سواری کشف شد.

وی بیان کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش لاستیک های قاچاق کشف شده به ۶۲ میلیون تومان می رسد.

مرزبانی همچنین در پایان با اشاره به دستگیری متهم از معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب خبر داد.