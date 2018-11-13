بهره برداری از سه کانون تأمین آب آشامیدنی وکشاورزی درمناطق عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی بعدازظهر سه شنبه در نشست تسهیل گری پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران افزود: تمهیدات مطلوبی در راستای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی در مناطق عشایری این شهرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ خانوار عشایری در مناطق «پشتکوه گچساران و باشت»، «پاکوه» و «کلاغ نشین» اسکان یافته اند، گفت: یک هزار و ۸۶۹ خانوار عشایری در فصل قشلاق با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر به مناطق گرمسیری کوچ می کنند.

رحیمی اظهار داشت: این عشایر در ۸۷ منطقه عشایری همچون «دریلا»، «کلاغ نشین» و «آبگندی» اسکان می یابند.

وی با بیان اینکه طرح آبرسانی به منطقه عشایری آبگندی از چند ماه قبل و در تابستان سال جاری آغاز شده است، گفت: ۸۶۰ خانوار عشایری با افتتاح این طرح از مزایای آن بهره مند می شوند.