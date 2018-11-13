  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

فرماندار شهرستان گچساران عنوان کرد:

بهره برداری از سه کانون تأمین آب آشامیدنی وکشاورزی درمناطق عشایری

بهره برداری از سه کانون تأمین آب آشامیدنی وکشاورزی درمناطق عشایری

گچساران- فرماندار شهرستان گچساران گفت: سه کانون توسعه و اسکان در گچساران برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی در مناطق عشایری این شهرستان در حال بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی بعدازظهر سه شنبه در  نشست تسهیل گری پروژه های منابع طبیعی و  آبخیزداری گچساران افزود: تمهیدات مطلوبی در راستای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی در مناطق عشایری این شهرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۳۵۰ خانوار عشایری در مناطق «پشتکوه گچساران و باشت»، «پاکوه» و «کلاغ نشین» اسکان یافته اند، گفت: یک هزار و ۸۶۹ خانوار عشایری در فصل قشلاق با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر به مناطق گرمسیری کوچ می کنند.

رحیمی اظهار داشت: این عشایر در ۸۷ منطقه عشایری همچون «دریلا»، «کلاغ نشین» و «آبگندی» اسکان می یابند.

وی با بیان اینکه طرح آبرسانی به منطقه عشایری آبگندی از چند ماه قبل و در تابستان سال جاری آغاز شده است، گفت: ۸۶۰ خانوار عشایری با افتتاح این طرح از مزایای آن بهره مند می شوند.

کد مطلب 4457442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه