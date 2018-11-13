به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی در دیدار جمعی از شکارچیان مجاز استان قم طی سخنانی اظهار داشت: بروز مشکلات زیست محیطی در جامعه، همه ما و فرزندانمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کیفیت زندگی را نامطلوب می‌سازد.

وی بر ضرورت ایجاد یک تشکل مشخص و معین برای شکارچیان مجاز در جهت ایجاد تعامل دوسویه با نهادهای اجرایی و بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های آنها تأکید کرد و گفت: افرادی که به قوانین و ضوابط احترام می‌گذارند، باید مورد احترام قرار گرفته و نباید نسبت به آنها بدبینی داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه بی اخلاقی و زیرپا گذاشتن قانون از هر دو طرف شکارچیان و محیط بانان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: کسانی که در حوزه شکار و صید با علم و آگاهی تخلفی انجام می دهند، قابل بخشش و مسامحه نیست.

وی همچنین تصریح کرد: محیط بانان سراسر کشور در آموزش‌های حین خدمت، نحوه تعامل با شکارچیان مجاز و غیرمجاز را به خوبی فراگرفته‌اند و اگر یک شکارچی معتقد است که به او ظلم و بی احترامی شده است، باید پیگیر حق و حقوق خود باشد.

موسوی در پایان با بیان اینکه موضوع قرق‌های اختصاصی در استان قم نیز قابل پیگیری بوده و مسیر قانونی آن وجود دارد، گفت: استان قم به دلیل تراکم بالای مرغداری‌ها از کانون‌های آنفلوآنزای پرندگان در کشور بوده و در سال جاری بر اساس بررسی کارشناسی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پروانه شکار پرنده برای پیشگیری از شیوع آنفولانزا در این استان صادر نمی‌شود.