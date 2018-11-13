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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

پروانه شکار پرنده در قم صادر نمی‌شود

پروانه شکار پرنده در قم صادر نمی‌شود

قم - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: امسال بر اساس بررسی کارشناسی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پروانه شکار پرنده برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در قم صادر نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی در دیدار جمعی از شکارچیان مجاز استان قم طی سخنانی اظهار داشت: بروز مشکلات زیست محیطی در جامعه، همه ما و فرزندانمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کیفیت زندگی را نامطلوب می‌سازد.

وی بر ضرورت ایجاد یک تشکل مشخص و معین برای شکارچیان مجاز در جهت ایجاد تعامل دوسویه با نهادهای اجرایی و بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های آنها تأکید کرد و گفت: افرادی که به قوانین و ضوابط احترام می‌گذارند، باید مورد احترام قرار گرفته و نباید نسبت به آنها بدبینی داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه بی اخلاقی و زیرپا گذاشتن قانون از هر دو طرف شکارچیان و محیط بانان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: کسانی که در حوزه شکار و صید با علم و آگاهی تخلفی انجام می دهند، قابل بخشش و مسامحه نیست.

وی همچنین تصریح کرد: محیط بانان سراسر کشور در آموزش‌های حین خدمت، نحوه تعامل با شکارچیان مجاز و غیرمجاز را به خوبی فراگرفته‌اند و اگر یک شکارچی معتقد است که به او ظلم و بی احترامی شده است، باید پیگیر حق و حقوق خود باشد.

موسوی در پایان با بیان اینکه موضوع قرق‌های اختصاصی در استان قم نیز قابل پیگیری بوده و مسیر قانونی آن وجود دارد، گفت: استان قم به دلیل تراکم بالای مرغداری‌ها از کانون‌های آنفلوآنزای پرندگان در کشور بوده و در سال جاری بر اساس بررسی کارشناسی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پروانه شکار پرنده برای پیشگیری از شیوع آنفولانزا در این استان صادر نمی‌شود.

کد مطلب 4457450

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