به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، دفتر ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه ای حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، آنکارا در واکنش به حملات تجاوزکارانه دشمن صهیونیستی به غزه از جامعه جهانی خواست به سکوت خود در برابر این جنایت‌ها پایان داده و به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کند و دست به اقدامات عملی بزند.

نهاد ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد که حملات علیه باریکه غزه بار دیگر سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و بی‌اعتنایی این رژیم به قوانین بین‌المللی را آشکار کرد.

ترکیه خواستار توقف فوری حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه شد.