تصمیم عجیب سرمربی پرسپولیس برای بازی با پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه هفته آینده دیدار معوقه خود مقابل پیکان تهران را برگزار می کند.

سرخپوشان پایتخت در حالی به مصاف شاگردان مجید جلالی می روند که علاوه بر حسین ماهینی و محمد انصاری که به دلیل مصدومیت نمی توانند بازی کنند علیرضا بیرانوند، احمد نوراللهی و بشار رسن را به دلیل حضور در اردوی تیم های ملی در اختیار ندارد.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که صبح یکشنبه از سفر به کرواسی باز می گردد اصلا به برگزاری این دیدار راضی نیست اما چاره ای جز به میدان فرستادن تیمش ندارد.

از این رو سرمربی سرخپوشان پایتخت به مسئولان باشگاه اعلام کرده است بازیکنان رده جوانان و امید حاضر در لیست بزرگسالان پرسپولیس از جمعه بر سر تمرینات حاضر شده تا در غیاب وی زیرنظر کریم باقری تمرین کنند.

کادر فنی این تیم تصمیم دارد در صورت صلاحیت این بازیکنان، آنها را به دیدار برابر پیکان بفرستد. تصمیمی عجیب از سوی برانکو که بعید نیست برای نشان دادن کمبود بازیکنان این تیم در نظر گرفته شده است.