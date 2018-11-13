به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سیدمحمد صادقزاده، با اشاره به جلسه اعضای هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با وزیر نیرو، گفت: پس از افزایش نرخ ارز و نابسامانیهای چندماه اخیر بازار، نگرانیهای از سوی بخش خصوصی برای حضور در حوزه تجدیدپذیرها به وجود آمده بود که پس از این جلسه و رویکرد مثبت وزیر نیرو نسبت به حوزه تجدیدپذیرها این نگرانیها نیز برطرف شده و امید و انرژی مضاعفی برای توسعه هر چه بیشتر در این بخش ایجاد شده است.
وی به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت و افزود: در این جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فعال در این حوزه معتقد بودند با توجه به افزایش نرخ ارز، گران شدن تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر و در نتیجه افزایش هزینههای سرمایهگذاری در احداث سیستمهای تجدیدپذیر، باید به نوعی نرخهای خرید برق تجدیدپذیر نیز اصلاح شود که اساس این موضوع و کلیات آن مورد موافقت وزیر نیرو قرار گرفت.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) تاکید کرد: بر این اساس مقرر شد که ساتبا با همکاری و کمک انجمن انرژیهای تجدیدپذیر میزان افزایش نرخهای خرید برق را تعیین کنند و نرخها تا پایان آبانماه توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونهای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیشبینی میکنیم عملا رقمی بین افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداختهای صورت حسابها را امکان پذیر کند.
صادقزاده اصلاح ضریب تعدیل نرخهای خرید برق را مصوبه دیگر این نشست عنوان کرد و گفت: ضریب تعدیل از ابتدا در قراردادهای خرید تضمینی برق وجود داشته است و یا فرمول تعدیل مورد موافقت و تایید بخش خصوصی بوده است. مسئلهای که بخش خصوصی نسبت به آن گلهمند بوده مبنای تعدیل زمان راهاندازی و یا بهرهبرداری تجاری نیروگاه است در حالی که بخش خصوصی توقع دارد مبنای تعدیل زمانی باشد که قرارداد خرید تضمینی برق مبادله شود و این درخواست نیز درست و منطقی است، چرا که از زمان امضای قرارداد تا بهرهبرداری از نیروگاه ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز رخ دهد و این تغییرات اساس خرید تضمینی را غیراقتصادی کند.
ضریب تعدیل نرخهای خرید برق اصلاح خواهد شد
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) تصریح کرد: بنابراین این مسئله نگرانی به حقی است که ما نیز در مجموعه ساتبا موافق این درخواست بخش خصوصی هستیم و وزارت نیرو هم با این تغییر موافق است اما به جهت اینکه این فرمول تعدیل و زمان مبنای آن در مصوبه هیئت وزیران آمده است طبیعتا باید در هیئت وزیران نیز مورد اصلاح قرار بگیرد.
صادقزاده یادآور شد: وزیر نیرو پیش از این درخواستی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده بود و در آن درخواستی مبنی بر اصلاح فرمول ضریب تعدیل مطرح شده بود که این درخواست در کمیسیون زیربنایی دولت در دو مرحله مورد تایید قرار گرفته و در آخرین مرحله دچار وقفهای شده بود که امیدواریم پس از برطرف شدن این وقفه زمانی نهایتا این مسئله در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسیده و این موضوع اصلاح شود.
لزوم تخصیص کامل بودجه خرید تضمینی برق با اصلاح قانون بودجه
معاون وزیر نیرو لزوم تخصیص کامل بودجه خرید تضمینی برق با اصلاح قانون بودجه برای سال ۹۸ را به عنوان مصوبه دیگر این نشست برشمرد و افزود: در سال گذشته نسبت به تخصیص منابع این حوزه مشکلاتی به وجود آمده بود که در سال جاری شرایط تا حدودی بهتر شده است ولی با این وجود همچنان به شکل کامل برطرف نشده است. به هر حال منابع این بخش توسط مردم تامین میشود و آن را توسعه میدهند. این صنعت باعث رشد، عزت و آبروی کشور ماست و انتظار داریم تخصیصها، منابع این بخش و پیش بینیهای صورت گرفته در قوانین بودجه سنواتی دچار مشکل نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرایط امسال نسبت به سال گذشته مناسبتر شده است امیدواریم با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع هر چه زودتر به صورت کامل اصلاح و برطرف شود و بخش خصوصی به جهت تخصیص منابع عوارض برق در توسعه تجدیدپذیرها نگرانی نداشته باشند.
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