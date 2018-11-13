نخستین تغییر در تیم والیبال شهرداری ارومیه/ مدیرعامل تغییر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شهرداری ارومیه پیش از حساس ترین بازی خود در رقابتهای لیگ برتر والیبال دستخوش تغییرات شد.

پس از حواشی به وجود آمده در دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و پیام خراسان، امروز سه شنبه شهردار ارومیه مدیرعامل باشگاه را تغییر داد تا پیمان رضایی جایگزین علی وقاری شود.

شهرداری ارومیه تا پایان هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال موفق به کسب پیروزی نشده و فردا در حساسترین بازی خود مقابل رقیب دیرینه یعنی شهرداری تبریز قرار خواهد گرفت. پس از آمدن رضایی به باشگاه شهرداری ارومیه، احتمال تغییرات بسیاری در کادر فنی نیز وجود دارد.