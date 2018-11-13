شرکت هایی مثل فولاد خوزستان تنها تحمیل کننده عوارض نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در مراسم افتتاح ورزشگاه ۳۰ هزار نفری فولاد خوزستان در اهواز با اشاره به اینکه برای من حضور در فولاد خوزستان خاطره انگیز است، اظهار کرد: فولاد خوزستان دوران عجیبی را طی و از دوران بی پولی روزهای سختی را پشت سر گذاشته و به اینجا رسیده است.

وی افزود: همین نشاطی که در یک مجموعه داریم تا به دنبال توسعه و اشتغالزایی باشد، باید به کل جامعه تسری پیدا کند؛ چون تولید، توسعه و اشتغالزایی همراه با نشاط منجر به بقای حیات جامعه می شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزی فولاد خوزستان برای افزایش تولید به بیش از پنج میلیون تُن تصریح کرد: مجموعه هایی مثل فولاد خوزستان نمی توانند نسبت به محیط اطراف بی تفاوت باشند و مردم باید احساس کنند که نسبت به دیگر شهرها امتیازات بیشتری دارند و تنها تحمیل کننده عوارض نیستند.

جهانگیری بیان کرد: به عنوان مدیر باید قدر جوانان کشور را بدانیم؛ جوانان ایرانی نعمت بی همتایی هستند و این جفا است که به نقاط ضعف تکیه زده و برای جوانان این ملت محدودیت ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: شنبه روز گذشته توفیق داشتیم تا در بازی تیم پرسپولیس با کاشیما حضور پیدا کنیم و یکی از مهمترین نکات این بازی که کمتر به چشم آمد، عظمت تماشاچیان ایرانی بود؛ بیش از ۸۰ هزار جوان ایرانی آن هم با حضور بانوان برای اولین بار عظمت ایرانی را به نمایش گذاشته و همه شئونات اخلاقی و اسلامی رعایت شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: امروز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح یا شروع به فعالیت کرده که کانون بزرگ توسعه محسوب و هر گوشه استان یا کشور را نگاه کنیم سراسر کار و کارگاه است.

جهانگری عنوان کرد: با اتکا به توانمندی های ایران می توانیم دغدغه های مردم را کاهش دهیم؛ تنها مسئله مهم سازگاری و اتحاد است که اگر همه کنار یکدیگر باشند، پیشرفت کشور قطعا با همت عالی مسئولان محقق می شود.

وی اظهار کرد: همه طرح های صنعتی که قرار است اجرا شوند باید پیوست زیست محیطی داشته باشد تا هیچ آسیبی به محیط و شهروندان وارد نشود؛ قطعا برای ساخت واحد جدید فولاد خوزستان نیز الزامات زیست محیطی مدنظر قرار گرفته است.