به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی ظهر سه‌شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه اظهار داشت: این منطقه به عنوان پایتخت انرژی کشور شناخته می‌شود و نقش مهمی در تولید انرژی و اقتصاد کشور دارد.

وی به اهمیت بالای امنیت در شهرستان عسلویه اشاره کرد و با تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار بیان کرد: امیدوارم با همکاری بیش از پیش با نیروی انتظامی شهرستان، شاهد امنیت بیشتر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عسلویه باشیم.

نماینده مردم شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: نیروی انتظامی شهرستان عسلویه یک نیروی تلاشگر، مقتدر، قانون‌مدار است و همواره متحمل زحمات فراوانی شده که وظیفه خود دانسته از زحمات این عزیزان تشکر نماییم.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه نیز در این نشست اظهار داشت: حمایت قانونی مسئولان از کارکنان نیروی انتظامی در انجام وظایف از مهمترین راهکارهای ارتقاء امنیت در سطح جامعه است.

سرهنگ پیمان فتاحی تصریح کرد: افزایش تعاملات با دستگاه های دولتی و غیر دولتی، لزوم همکاری همه نهادها، قانون مداری آحاد جامعه می تواند پلیس را در تامین نظم و امنیت پایدار، کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و نهایتا خدمت رسانی بهتر به شهروندان یاری کند.