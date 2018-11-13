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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس:

برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در عسلویه تقویت شود

برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در عسلویه تقویت شود

بوشهر - نماینده مردم شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در عسلویه تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی ظهر سه‌شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه اظهار داشت: این منطقه به عنوان پایتخت انرژی کشور شناخته می‌شود و نقش مهمی در تولید انرژی و اقتصاد کشور دارد.

وی به اهمیت بالای امنیت در شهرستان عسلویه اشاره کرد و با تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار بیان کرد: امیدوارم با همکاری  بیش از پیش با نیروی انتظامی شهرستان، شاهد امنیت بیشتر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عسلویه  باشیم.

نماینده مردم شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: نیروی انتظامی شهرستان عسلویه یک نیروی تلاشگر، مقتدر، قانون‌مدار است و همواره متحمل زحمات فراوانی شده که وظیفه خود دانسته از زحمات این عزیزان تشکر نماییم.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه نیز در این نشست اظهار داشت: حمایت قانونی مسئولان از کارکنان نیروی انتظامی در انجام وظایف از مهمترین راهکارهای ارتقاء امنیت در سطح جامعه است.

سرهنگ پیمان فتاحی تصریح کرد: افزایش تعاملات با دستگاه های دولتی و غیر دولتی، لزوم همکاری همه نهادها، قانون مداری آحاد جامعه می تواند پلیس را در تامین نظم و امنیت پایدار، کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی  و نهایتا خدمت رسانی بهتر  به شهروندان یاری کند.

کد مطلب 4457471

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