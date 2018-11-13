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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

باحکم واعظی؛

سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی حکمی «علی اکبر اسماعیل آبادی» را به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باحکم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، «علی اکبر اسماعیل آبادی» بعنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

متن حکم دکتر محمود واعظی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اکبر اسماعیل آبادی

نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان "سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری" منصوب می شوید.

انتظار دارد نسبت به ساماندهی، اصلاح و ارتقاء  کیفی و کمی امور پشتیبانی و اداری نهاد اقدام نموده و با توجه به جایگاه موثر کارکنان شریف و زحمتکش آن، خدمات مطلوب و در شان همکاران محترم ارائه نمایید.

محمود واعظی                

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد

کد مطلب 4457476

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