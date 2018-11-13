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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

معاون فرمانده انتظامی استان مرکزی:

کلاهبردار میلیاردی پس از ۲ سال توسط پلیس مرکزی دستگیر شد

کلاهبردار میلیاردی پس از ۲ سال توسط پلیس مرکزی دستگیر شد

اراک- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان، یک کلاهبردار میلیاردی متواری را پس از دو سال در مخفیگاهش در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمود خلجی اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس استان در خصوص جلب فردی به اتهاماتی چون خیانت در امانت، رد مال و جعل و کلاهبرداری به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد این فرد در استان های تهران و قزوین نیز به دلیل ارتکاب جرایمی متعدد به مدت دو سال تحت تعقیب بوده و به مکان نامعلومی متواری شده و در این مدت نیز با تغییر متعدد محل سکونت، امکان دستگیری وی برای پلیس امکان پذیر نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات، سرانجام سرنخ هایی از فعالیت های این فرد و محل اختفایش در یکی از شهرهای شمالی به دست آمد .

خلجی یادآور شد: پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی لازم و اخذ نیابت قضائی، تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کرده و به یگان انتظامی انتقال دادند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف برخی از ادوات مجرمانه از مخفیگاه این فرد اظهار داشت: متهم دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.

کد مطلب 4457482

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