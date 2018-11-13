کلاهبردار میلیاردی پس از ۲ سال توسط پلیس مرکزی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمود خلجی اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس استان در خصوص جلب فردی به اتهاماتی چون خیانت در امانت، رد مال و جعل و کلاهبرداری به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد این فرد در استان های تهران و قزوین نیز به دلیل ارتکاب جرایمی متعدد به مدت دو سال تحت تعقیب بوده و به مکان نامعلومی متواری شده و در این مدت نیز با تغییر متعدد محل سکونت، امکان دستگیری وی برای پلیس امکان پذیر نشده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات، سرانجام سرنخ هایی از فعالیت های این فرد و محل اختفایش در یکی از شهرهای شمالی به دست آمد .

خلجی یادآور شد: پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی لازم و اخذ نیابت قضائی، تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کرده و به یگان انتظامی انتقال دادند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف برخی از ادوات مجرمانه از مخفیگاه این فرد اظهار داشت: متهم دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.